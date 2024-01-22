Uganda, Sudan ve Bolivya\'dan Çin\'in küresel adalet rolüne övgü

KAMPALA, 22 Ocak (Xinhua) -- Uganda, Sudan ve Bolivya'dan üst düzey yetkililer, Çin'in küresel meselelerde adaleti teşvik etmedeki rolüne dikkat çekti.

Cumartesi günü sona eren 19. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi ve Pazar günü başlayan 3. Güney Zirvesi sırasında Xinhua'ya konuşan yetkililer, Çin'in gelişmekte olan ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik refahında önemli rol oynadığına işaret etti.

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali Al-Sadiq, Çin'in Afrika'nın önemli ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Çin'in kıtadaki varlığına olumlu bakıyoruz çünkü Çin hiçbir koşul öne sürmeksizin Afrika ülkelerinin kalkınması için çaba gösteriyor" dedi.

Uganda Dışişleri Bakanı Okello Oryem de Çin'in sömürgeciliğe karşı mücadelenin başından bu yana gelişmekte olan ülkeleri her zaman desteklediğini hatırlatarak, "Çin; Mozambik, Zimbabve, Güney Afrika ve Namibya'nın kurtuluşu için Afrika'nın yanında yer aldı. Çin hep oradaydı" diye konuştu.

Çin'in Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalara ilişkin tutumunu da öven Oryem, bu Asya ülkesinin daima çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini savunduğunu ifade etti.

Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ise Çin'i ülkesinin kalkınma ortağı olarak tanımlarken, İsrail- Filistin çatışmasının çözümü konusunda Çin ile aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.

Lunda, "Filistinlilerin hayatını kurtarmaya yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.