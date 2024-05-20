Uğur Aslan, İskenderun Gençlik Festivali\'nde sahne aldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde, oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan sahne aldı.
İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Alanı'nda İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Uğur Aslan, şarkılarını seslendirdi.
Uğur Aslan'ın söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, konuşmasında, gençlerin bayramını kutladı.
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