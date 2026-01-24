Güzelbahçeliler, Uğur Mumcu'yu Unutmadı - Son Dakika
Güzelbahçeliler, Uğur Mumcu'yu Unutmadı

24.01.2026 17:59  Güncelleme: 22:50
Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında İzmir Güzelbahçe'de düzenlenen anma töreninde Cumhuriyet, laiklik ve aydınlanma mücadelesi vurgulandı. Törende, 'Fikirlere kurşun işlemez' mesajı verildi.

(İZMİR) - Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında İzmir Güzelbahçe'de Uğur Mumcu Büstü önünde düzenlenen törende anıldı. Törende, Mumcu'nun Cumhuriyet, laiklik ve aydınlanma mücadelesi vurgulanırken, "Fikirlere kurşun işlemez" mesajı verildi; karanlığa karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.

Uğur Mumcu Büstü önünde gerçekleştirilen anma törenine, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Çağlayan Bilgen, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Fikirler kurşun işlemez"

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Çağlayan Bilgen, burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece bir gazeteciyi, bir yazarı anmıyoruz. Bugün burada; eğilmeyen bir kalemi, susmayan bir vicdanı ve ömrünü 'bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' ilkesine adamış bir Cumhuriyet aydınını, Uğur Mumcu'yu saygıyla selamlıyoruz. Bundan 33 yıl önce, o karanlık 24 Ocak sabahında bedenini bizden ayırdılar. Ancak unuttukları bir şey vardı: Fikirler kurşun işlemez, gerçekler susturulamazdı. O, henüz hayattayken bizlere şöyle seslenmişti: 'Vurulduk ey halkım, unutma bizi…' Biz onu unutmadık. Onu; yolsuzlukların üzerine korkusuzca gidişinden, terörün karanlık yüzünü deşifre edişinden ve laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne olan sarsılmaz bağlılığından tanıyoruz. O, kalemini hiçbir gücün önünde eğmedi; ne paranın ne de baskının kölesi oldu" dedi.

"Vasiyetine sahip çıkmak görevimiz"

Uğur Mumcu'nun vasiyetini görev bildiklerini söyleyen Bilgen, "Uğur Mumcu'yu anmak; sadece onun yasını tutmak değil, onun bıraktığı meşaleyi devralmaktır. Onun mücadelesi; karanlığa karşı ışığın, cehalete karşı bilginin, esarete karşı tam bağımsızlığın mücadelesidir. O, 'Ben Atatürkçü'yüm, ben Cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben anti-emperyalistim' derken aslında bizlere bir yol haritası bırakmıştı. Bugün bizlere düşen görev, onun 'Sesleniş'indeki o vasiyete sahip çıkmak, onu ve temsil ettiği değerleri unutturmamaktır. Sözlerimi onun o ölümsüz dizeleriyle bitirmek istiyorum:  'Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi… Bir gün sesimiz, sizin sesinizle birleşecek, gürleşecek…' Bugün yine bir suikast sonucu öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı, bugün aramızdan ayrılan eski Bakan İsmail Cem'i ve sanatçı Fatma Girik'i rahmetle anıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, ışıklar içinde uyusunlar" diye konuştu.

"Karanlığı aydınlatacak olan bizleriz"

Karanlık zihniyetin ve kötülüğün ülkenin birçok yerine yayıldığına dikkati çeken CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek de şunları kaydetti:

"93'ten bugüne çok zaman geçmedi aslında. Her yıl birbirimize hatırlatıyoruz. Hatırlamak güzeldir, hatırlatmak daha da önemlidir. Ama sorun şu ki; çoğu zaman ertesi gün unutuyoruz. İzmir, laiklikle anılan bir kent… Ama daha birkaç gün önce, bir tarikat liderinin gelişinde binlerce insanın sokaklara döküldüğünü gördük. İşte tam da bu yüzden unutmamak zorundayız. Uğur Mumcu'yu, Gaffar Okkan'ı katleden zihniyet; işte bu tarikatların benzeri, bu karanlık yapıların ta kendisidir. Menşei de aynıdır. Yarın ne olacağını bu ülkede kimse kesin olarak bilemez ama neyle karşı karşıya olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu ülkede, Cumhuriyet'in kurucu iradesi olan Altı Ok'a 'terörist' diyenler oldu. Oysa o irade; bu ülkeyi kurtaran, kuran, yaşatan, bayrağına, halkına, onuruna sahip çıkan iradedir. Bugün andığımız tüm değerlerin temelidir. Ama sizler, o değerleri katledenlersiniz. Bayrak indirildiğinde ses çıkarmayan, hatta buna sevinenlersiniz. Cumhuriyet'e, laikliğe, özgürlüğe düşman olan zihniyet tam olarak budur. ve şunu açıkça söylüyorum: Bu kötülüğü, bu karanlığı bu topraklardan temizleyecek olan da bizleriz. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, devrimciler, bu ülkenin onurlu insanlarıdır. Bir gün, işte o gün geldiğinde, "Başardık" diyebilmek için buradayız. Uğur Mumcu'ya, Ali Gaffar Okkan'a ve bu ülke için bedel ödeyen herkese borcumuz var. O gün onların karşısına geçip, "Rahat uyuyun, emanetinize sahip çıktık" diyebilmek umuduyla… Ruhları şad olsun."

Konuşmaların ardından katılımcılar, Uğur Mumcu'nun büstüne karanfil bıraktı.

Kaynak: ANKA

Güzelbahçe, Uğur Mumcu, Güncel, İzmir

