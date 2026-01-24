Uğur Mumcu Karşıyaka'da Anıldı

(İZMİR) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Bostanlı Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşen törende, usta gazetecinin fikirleri ve demokrasi mücadelesinin günümüzde de yol gösterici olmaya devam ettiği vurgulandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Uğur Mumcu'nun kalemi, gerçeğin peşinden ödünsüz koşanlar için daimi bir ışıktır" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 24 Ocak 1993 tarihinde katledilen araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için Bostanlı Uğur Mumcu Parkı'nda anma töreni düzenledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğindeki törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Vatansever, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, CHP İzmir İl yöneticileri ve partililer, geçmiş dönem Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Pasinligil, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler, STK temsilcileri ve Mumcu'nun sevenleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Ali Ekber Güneş tarafından, Ataol Behramoğlu'nun Uğur Mumcu'ya Ağıt Değil Övgü şiiri okundu. Konuşmaların ardından Mumcu'nun büstüne karanfiller bırakıldı.

Ayrıca Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla, aydınlık bir ülke için mücadele veren demokrasi şehitleri ile aynı gün ölüm yıl dönümleri olan Gaffar Okkan ve İsmail Cem saygı ve minnetle anıldı.

"Daimi bir ışık"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Uğur Mumcu'nun kalemi, gerçeğin peşinden ödünsüz koşanlar için daimi bir ışıktır. Mumcu'nun mücadelesi, özgür basının ve demokrasinin vazgeçilmez olduğunun en önemli kanıtıdır. Uğur Mumcu'nun anısını yaşatmak, yalnızca bir geçmişi hatırlamak değil; aynı zamanda geleceğe dair sorumluluk almaktır. Bizler, Cumhuriyet'in ve demokrasinin değerlerini korumak için onun cesaretinden ilham alıyoruz. Bugün ayrıca, aynı gün aramızdan ayrılan iki değerli ismi de saygıyla anıyoruz: Halkın güvenliği için canını veren Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini siyaset sahnesinde onurla temsil eden Dışişleri Bakanı İsmail Cem'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Onların da demokrasiye ve halkımıza adanmış hayatları, bizlere yol göstermeye devam edecek. Karşıyaka Belediyesi olarak bizler, Uğur Mumcu'nun cesaretini, Gaffar Okkan'ın fedakarlığını ve İsmail Cem'in vizyonunu yaşatmaya kararlıyız. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak, onların hatıralarına en büyük saygımız olacaktır" dedi.

"O, halkın vicdanıydı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Vatansever, "Hepimiz biliyoruz ki Uğur Mumcu, halkının vicdanıydı. Bir gazetecinin yazabileceği en güzel yazılardan birini, 1975 yılında 'Sesleniş' adıyla yazmıştı. O günden bugünlere ışık tutan bir yazıydı. Uğur Mumcu, doğruların insanıydı, iyi bir Cumhuriyet sevdalısıydı. Bugün aslında hüzünlü bir gün değil, ödevlerimizi gözden geçirme günüdür diye düşünüyorum. Biz seni unutmayacağız sevgili Uğur Mumcu. Bugün tüm halk kesimleri; Cumhuriyet ve kazanımları için dimdik ayakta. Sen rahat uyu, ruhun şad olsun" diye konuştu.

"Saygı ve özlemle anıyoruz"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Pasinligil de "Ankara Hukuk Fakültesi'ni 1965 yılında bitiren Uğur Mumcu, 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlük ortamında atak kişiliği ve hukuk bilgisini bir araya getirirken, önce öğrenci derneği başkanlığı, daha sonra da asistanlık yaptı. Birikimi, cesareti, yurtseverliği, Atatürkçü kimliği ve araştırmacı kişiliği, onu gazeteciliğe yönlendirdi. Hukuk ve adalet temelinde gazeteciliğini sürdüren Uğur Mumcu, yaşadığı sürede 26 kitap yazdı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, Cumhuriyet'in temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlılığını çalışmalarıyla ortaya koyan gazeteci büyüğümüz Uğur Mumcu'yu saygıyla ve özlemle anarken, onun gösterdiği yolda ilerleyen yürekli ve cesur gazeteci arkadaşlarımıza da sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz" dedi.