Uğur Mumcu, Narlıdere'de Anıldı

24.01.2026 18:00  Güncelleme: 23:00
Narlıdere Belediyesi, bombalı saldırıda katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu, Limanreis Mahallesi’ndeki heykeli önünde karanfillerle andı.

Narlıdere, Türk basınının duayen ismi Uğur Mumcu'yu unutmadı. Bundan 33 yıl önce, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde katledilen araştırmacı-gazeteci, yazar ve hukukçu Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında Limanreis Mahallesi'ndeki anıtı başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Atatürkçü Düşünce Derneği Narlıdere Şube Başkanı Kadir Kara, belediye meclis üyeleri, STK'ların temsilcileri, muhtarlar ve Narlıdereli vatandaşlar katıldı.

Törende, Uğur Mumcu'nun Atatürkçü düşünceye, Cumhuriyet değerlerine, laikliğe ve tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığı vurgulandı. Protokol üyeleri ve yurttaşlar, konuşmaların ardından usta gazetecinin anıtına karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundu.

"Korkuya karşı cesareti savundu"

Törende yaptığı konuşmada Uğur Mumcu'nun yalnızca bir gazeteci olmadığını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "O; karanlığa karşı ışığı, korkuya karşı cesareti, suskunluğa karşı gerçeği savunan bir Cumhuriyet aydınıydı. 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' derken, aslında hepimize bir sorumluluk yüklüyordu. Onu hedef alanlar şunu çok iyi biliyordu: Uğur Mumcu susturulamazdı. Ama ne yazık ki Uğur Mumcu, gerçeğin peşinde yürürken aramızdan koparıldı. Bizlere düşen görev; onu sadece yıl dönümlerinde anmak değil, cesaretini, dürüstlüğünü ve aydın sorumluluğunu günlük hayatımızda yaşatmaktır. Uğur Mumcu'yu, katledilişinin yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyor; onun kararlılığı, kaleminin namusu ve Cumhuriyet sevdası önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

"Bıraktığı mirasa sahip çıkacağız"

CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Ednan Arslan, Uğur Mumcu'nun gerçek bir Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olduğunu ifade ederek, "Onu bedenen belki aramızdan ayırmış olabilirler ama yazdıklarıyla, söyledikleriyle bizlere miras bıraktığı kitaplarıyla bugün bile yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizler, Uğur Mumcu kadar cesur olmak zorundayız. O, Cumhuriyetimizin geleceği için mücadeleden vazgeçmedi, asla kalemini satmadı. Bize de onun bize bıraktığı bu kıymetli mirasa sahip çıkmak düşüyor. Ocak ayı bizim için hüzünlü bir ay. Uğur Mumcu'yu, yine bugün kaybettiğimiz Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı, basın şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" dedi.

CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ise konuşmasında Uğur Mumcu'nun izinden giden cesur ve aydın gazetecilerin hala var olduğunu ifade ederken, ADD Narlıdere Şube Başkanı Kadir Kara da Atatürk ve Cumhuriyeti savunmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Törende, 24 Ocak 2001'de, Diyarbakır Emniyet Müdürü görevindeyken uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit olan Ali Gaffar Okkan da unutulmadı.

