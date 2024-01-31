Uğur Mumcu'nun doğduğu evi yazılımcılar ortaya çıkardı
Kırşehir'li gazeteciler Mumcu'nun doğduğu evin istimlak edilmesini istiyor
KIRŞEHİR - Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun Kırşehir'de doğduğu ev ve sokak yazılımcıların girişimleriyle yeniden gün yüzüne çıkarıldı.
Tarihi fotoğraf ve yeni haliyle görüntülenen ev ve sokak tarihe tanıklık ediyor. Bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun doğduğu ev Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalma halini koruyamasa da evin bulunduğu sokak üzerinde ciddi değişim olmadığı yazılımcıların çalışmalarıyla ortaya çıktı. 1940'lı yıllara ait fotoğraf ile 2024 yılı fotoğrafı arasında çok fazla değişimin olmadığı ev hakkında bilgi veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, "Yazılımcılar Uğur Mumcu'nun doğduğu evi tespit etti. Mumcu, babasının görevi nedeniyle Kırşehir'den Ankara'ya taşındı. Mumcu'nun doğduğu ev ve sokakta anıları yaşıyor. İki farklı fotoğrafta da sokağın aynı olduğu ama evin değişime uğradığı görülüyor" dedi.
Mumcu'nun doğduğu ev tescillenmeli
Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, Mumcu'nun doğduğu Kayabaşı Mahallesi Ağalar Sokağı'ndaki evin tescillenerek koruma altına alınması için çağrıda bulundu. Yanık, "Mumcu'nun doğduğu ev Kırşehir'in en eski mahallerinden birisinde. Bu mahallede Uğur Mumcu'yu anlatan hiçbir ibare yok. Evin bulunduğu caddenin adının değiştirilmesini talep ediyoruz. Şayet imkan varsa Mumcu'nun doğduğu evin istimlak edilmesini istiyor ve tarihi yapısına uygun şekilde restore edilip müzeye çevrilmesini istiyoruz"dedi.
Merhum Gazeteci Uğur Mumcu anısına vefatının ardından üzerinde kalem ve adının yazılı basın anıtı yapılmıştı.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Uğur Mumcu'nun doğduğu evi yazılımcılar ortaya çıkardı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?