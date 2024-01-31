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Uğur Mumcu'nun doğduğu evi yazılımcılar ortaya çıkardı

Kırşehir'li gazeteciler Mumcu'nun doğduğu evin istimlak edilmesini istiyor

KIRŞEHİR - Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun Kırşehir'de doğduğu ev ve sokak yazılımcıların girişimleriyle yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihi fotoğraf ve yeni haliyle görüntülenen ev ve sokak tarihe tanıklık ediyor. Bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun doğduğu ev Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalma halini koruyamasa da evin bulunduğu sokak üzerinde ciddi değişim olmadığı yazılımcıların çalışmalarıyla ortaya çıktı. 1940'lı yıllara ait fotoğraf ile 2024 yılı fotoğrafı arasında çok fazla değişimin olmadığı ev hakkında bilgi veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, "Yazılımcılar Uğur Mumcu'nun doğduğu evi tespit etti. Mumcu, babasının görevi nedeniyle Kırşehir'den Ankara'ya taşındı. Mumcu'nun doğduğu ev ve sokakta anıları yaşıyor. İki farklı fotoğrafta da sokağın aynı olduğu ama evin değişime uğradığı görülüyor" dedi.

Mumcu'nun doğduğu ev tescillenmeli

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, Mumcu'nun doğduğu Kayabaşı Mahallesi Ağalar Sokağı'ndaki evin tescillenerek koruma altına alınması için çağrıda bulundu. Yanık, "Mumcu'nun doğduğu ev Kırşehir'in en eski mahallerinden birisinde. Bu mahallede Uğur Mumcu'yu anlatan hiçbir ibare yok. Evin bulunduğu caddenin adının değiştirilmesini talep ediyoruz. Şayet imkan varsa Mumcu'nun doğduğu evin istimlak edilmesini istiyor ve tarihi yapısına uygun şekilde restore edilip müzeye çevrilmesini istiyoruz"dedi.

Merhum Gazeteci Uğur Mumcu anısına vefatının ardından üzerinde kalem ve adının yazılı basın anıtı yapılmıştı.