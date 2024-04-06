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Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda öğrenciler 'küresel kaynama'ya dikkat çekti

Uğurlu öğrencilerden 'küresel kaynama" konferansı

ANTALYA - Dünyada ilk kez 1953 yılında Harvard Üniversitesi tarafından uygulanan Birleşmiş Milletler simülasyonu MUN (Model United Nations/ Model Birleşmiş Milletler) Uğur Okulları tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlendi.

BM'nin farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı Uğur Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı (U-MUN), 5-7 Nisan tarihleri arasında Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştiriliyor. Üç günlük programda öğrenciler, "küresel kaynama" temasını ele alarak iklim değişikliğini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Konferansa 25 farklı kampüsten yüzlerce öğrenci ve öğretmen katıldı.

"Kendileri geliştiği gibi çevreye de bu gelişmeyi sağlayacaklardır"

Gelecekteki 50 yılda enerji, su, gıda ve çevre gibi konuların dünyadaki tüm ülkelerin ortak sorunu olacağını kaydeden Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, bu sorunların alt yapısını oluşturan esas nedenin ise küresel ısınma olduğuna işaret etti. Doğa nedenlerin dışında insan eliyle de küresel ısınmanın tetiklendiğine dikkati çeken Kurt, "Bu nedenle dünyadaki bütün ülkeler bunu masaya yatırmaktalar, bizler de okullar olarak çocuklarımıza bu konferansı düzenliyoruz. Öğrencilerimiz, gelecekte 2024'te belki de kaynama olacağını, bu kaynamanın nedeninin farkında olmaları gerektiğini ve kendi çocuklarına hatta torunlarına yaşanabilir bir dünya oluşturmak için neler yapması gerektiğini İngilizce tartışacaklar. Bu tartışma sonucunda kendileri geliştiği gibi çevreye de bu gelişmeyi sağlayacaklardır" dedi.

"Amaç, küresel kaynamayı önlemek"

Konferansta Türkiye'nin her bölgesinden öğrenciler olduğunu belirten Kurt, 300'e yakın öğrenciyle bu çalışmayı yürütmekte olduklarını ve asıl amaçlarının öğrencileri bilinçlendirerek 'küresel kaynama'yı önlemek olduğunu sözlerine ekledi.

"İngilizceleri gelişiyor"

Uğur Okulları İngilizce Bölüm Başkanı Serra Erdem de, son 4 yıldır sürdürülebilir kalkınma hedeflerini müfredatlarını entegre ettiklerini, konferansla birlikte de eğitim alan öğrencilerin hem İngilizceyi kullanmak için kendilerine bir platform oluşturduklarını, aynı zamanda da dünya için çözüm önerileri bulduklarını söyledi. Erdem, "Çok verimli geçiyor. İngilizceleri gelişiyor, eleştirel düşünme becerilerini geliştiriyorlar, her şeyden önemlisi de birbirlerini tanıyorlar ve güzel vakit geçiriyorlar" dedi.

Konferansa katılan öğrenciler de programı son derece önemsediklerini ve kendileri için yararlı bulduklarını dile getirdiler.