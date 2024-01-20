 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
UID'nin 8. Olağan Genel Kurulunda Kenan Hasan Aslan genel başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

UID'nin 8. Olağan Genel Kurulunda Kenan Hasan Aslan genel başkan seçildi

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) 8. Olağan Genel Kurulunda Kenan Hasan Aslan genel başkan seçildi.

UID\'nin 8. Olağan Genel Kurulunda Kenan Hasan Aslan genel başkan seçildi
20.01.2024 - 19:54,
Abone Ol

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) 8. Olağan Genel Kurulunda Kenan Hasan Aslan genel başkan seçildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Langelfeld kentinde UID 8. Olağan Genel Kurulu düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesaj gönderdiği Genel Kurulda, eski UID Genel Başkanı Süleyman Çelik, UID'nin ülke ve bölge yöneticileri ile delegeler hazır bulundu. Yapılan seçim sonucu Kenan Hasan Aslan, UID'ın yeni genel başkanı oldu.

Genel Kurulda Aslan, görevi Köksal Kuş'tan devraldı.

Aslan, burada yaptığı konuşmada, UID'nin, kuruluşundan bugüne farklı uluslara, kültürlere ve dinlere mensup insanlara, toplumsal yaşamın her alanına katkı sağlayan ve eşit haklara sahip bireyler vizyonu çerçevesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Tüm dünyada Türklerin ve kardeş toplulukların yaşadıkları ülkelerin dokusuna, farklılıklarına saygı ve karşılıklı anlayış ruhu ile çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Aslan, UID'nin çalışmalarını geliştirerek sürdüreceğini ifade etti.

Aslan, "UID, Türk varlığının olduğu her noktada temsiliyeti hedef edinerek siyasal, sosyal, kültürel, akademik ve ekonomik katılımı üst düzeyde geliştirmek yönünde yoğun gayret sarf etmektedir." dedi.

Büyükelçi Şen'den yükselen ırkçılık vurgusu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da aşırı sağın ve ırkçılığın yükseliş trendinde olduğunu söyledi.

Büyükelçi Şen, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve özelikle gençlere yönelik ayrımcılık Türk toplumunun yaşadığı sınamaların başında gelmektedir. Vatandaşlarımıza yönelik yapılan ırkçı saldırılar hafızalarımızda derin yaralar açmıştır. Sadece Türk ve Müslüman oldukları için insanlarımızın evlerinin, işyerlerinin ve camilerinin günümüzde dahi saldırıya uğruyor olması ırkçılıkla mücadelenin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini göstermektedir." diye konuştu.

Irkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığıyla mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Şen, ilgili ülke toplumlarından ve gerekli makamlarından bu mücadeleye destek vermelerini talep etti.

UID, yurtdışında temsil açısından son derece önemli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise UID Genel Kurulu'nun, yurtdışındaki vatandaşların temsili açısından son derece önemli ve kıymetli olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"Önemli bir misyonun taşıyıcısı olan UID tüm teşkilatlarıyla vatandaşlarımızı çatısı altında toplarken birlikteliği, beraberliği ve ahengiyle birlikte diğer sivil toplum kuruluşları içinde güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bizler yaşatma, tutup ayağa kaldırma, garibi kollama, vurulmuşun yarasını sarma telaşında olan necip bir milletin evlatlarıyız. UID taşıdığı kadim medeniyet şuuruyla, yürüttüğü çalışmalarla bir taraftan farklı toplumların vatandaşlarımızı daha iyi tanımasını sağlarken, diğer taraftan da birlik, beraberlik ve kardeşliğimize de mihmandarlık yapmaktadır."

Konuşmaların ardından UID Yönetim Kurulu üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hasan Aslan, Almanya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UID'nin 8. Olağan Genel Kurulunda Kenan Hasan Aslan genel başkan seçildi - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: UID'nin 8. Olağan Genel Kurulunda Kenan Hasan Aslan genel başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement