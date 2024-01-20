UID\'nin 8. Olağan Genel Kurulunda Kenan Hasan Aslan genel başkan seçildi

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) 8. Olağan Genel Kurulunda Kenan Hasan Aslan genel başkan seçildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Langelfeld kentinde UID 8. Olağan Genel Kurulu düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesaj gönderdiği Genel Kurulda, eski UID Genel Başkanı Süleyman Çelik, UID'nin ülke ve bölge yöneticileri ile delegeler hazır bulundu. Yapılan seçim sonucu Kenan Hasan Aslan, UID'ın yeni genel başkanı oldu.

Genel Kurulda Aslan, görevi Köksal Kuş'tan devraldı.

Aslan, burada yaptığı konuşmada, UID'nin, kuruluşundan bugüne farklı uluslara, kültürlere ve dinlere mensup insanlara, toplumsal yaşamın her alanına katkı sağlayan ve eşit haklara sahip bireyler vizyonu çerçevesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Tüm dünyada Türklerin ve kardeş toplulukların yaşadıkları ülkelerin dokusuna, farklılıklarına saygı ve karşılıklı anlayış ruhu ile çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Aslan, UID'nin çalışmalarını geliştirerek sürdüreceğini ifade etti.

Aslan, "UID, Türk varlığının olduğu her noktada temsiliyeti hedef edinerek siyasal, sosyal, kültürel, akademik ve ekonomik katılımı üst düzeyde geliştirmek yönünde yoğun gayret sarf etmektedir." dedi.

Büyükelçi Şen'den yükselen ırkçılık vurgusu

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da aşırı sağın ve ırkçılığın yükseliş trendinde olduğunu söyledi.

Büyükelçi Şen, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve özelikle gençlere yönelik ayrımcılık Türk toplumunun yaşadığı sınamaların başında gelmektedir. Vatandaşlarımıza yönelik yapılan ırkçı saldırılar hafızalarımızda derin yaralar açmıştır. Sadece Türk ve Müslüman oldukları için insanlarımızın evlerinin, işyerlerinin ve camilerinin günümüzde dahi saldırıya uğruyor olması ırkçılıkla mücadelenin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini göstermektedir." diye konuştu.

Irkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığıyla mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Şen, ilgili ülke toplumlarından ve gerekli makamlarından bu mücadeleye destek vermelerini talep etti.

UID, yurtdışında temsil açısından son derece önemli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise UID Genel Kurulu'nun, yurtdışındaki vatandaşların temsili açısından son derece önemli ve kıymetli olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"Önemli bir misyonun taşıyıcısı olan UID tüm teşkilatlarıyla vatandaşlarımızı çatısı altında toplarken birlikteliği, beraberliği ve ahengiyle birlikte diğer sivil toplum kuruluşları içinde güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bizler yaşatma, tutup ayağa kaldırma, garibi kollama, vurulmuşun yarasını sarma telaşında olan necip bir milletin evlatlarıyız. UID taşıdığı kadim medeniyet şuuruyla, yürüttüğü çalışmalarla bir taraftan farklı toplumların vatandaşlarımızı daha iyi tanımasını sağlarken, diğer taraftan da birlik, beraberlik ve kardeşliğimize de mihmandarlık yapmaktadır."

Konuşmaların ardından UID Yönetim Kurulu üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.