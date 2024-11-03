UID\'nin Gürcistan Bölgesi Ofisi\'nin açılış töreni gerçekleştirildi

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Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) geçen yıl kurulan Gürcistan Bölgesi Ofisi'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

UID'nin Tiflis'te Saburtalo semtindeki ofiste düzenlenen törene, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, UID Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanı Mehmet Sağanak, UID Aile ve Sosyal İşler Başkanı Dilara Kılıç, UID Gürcistan Başkanı Yusuf Taşkıran, UID yetkilileri, Gürcistan Parlamentosu Milletvekilli Tariel Nakaidze ve diğer davetliler katıldı.

Taşkıran, yaptığı konuşmada, katılımcılara UİD'nin kuruluşu ve dünya genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "UID, bugün dünyanın 30 ülkesinin 57 bölgesinde faaliyet gösteren binlerce üyesi olan bir ailedir." dedi.

Gürcistan Bölgesi Ofisi'nin geçen yıl kurulduğunu anımsatan Taşkıran, kısa sürede önemli faaliyetlere imza attıklarını belirtti.

UID olarak ofisle beraber Tiflis'te "Panda Çocuk Kulübü" açtıklarını anlatan Taşkıran, orada 3 ile 6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim verileceğini dile getirdi.

Benzer projeleri Gürcistan'ın farklı bölgelerinde hayata geçirmek için çalıştıklarını vurgulayan Taşkıran, ayrıca bugüne kadar ülkede iki ayrı satranç turnuvası düzenlediklerini bildirdi.

Milletvekili Nakaidze de UID ofisinin Tiflis'te açılmasının Türkiye-Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

UID Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanı Sağanak ise UID olarak daha donanımlı ve eğitimli gençlerin yetiştirilmesine yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

UID Genel Başkanı Aslan da konuşmasında katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Kısa süre önce açılan Tiflis ofisi aracılığıyla önemli adımlar atıldığını dile getiren Aslan, Tiflis ofisinin ülkedeki gençler ve kadınların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştireceğini anlattı.

Aslan, UID'nin yurt dışında yaşayan Türk halkı, Türk halkının akraba toplulukları, Türkiye ile bağları olanlar ve Türkiye'de eğitim almış ya da Türkçe bilen farklı ülkelerin insanları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine de hizmet ettiğini belirtti.