Ukrayna 1000 Rus Askere Takas İstemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ukrayna 1000 Rus Askere Takas İstemiyor

06.08.2025 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus yetkili Medinskiy, Ukrayna'nın 1000 esir askeri takas etmeyi reddettiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın 1000 esir askerini takas etmeyi reddettiğini bildirdi.

Medinskiy, Telegram kanalı üzerinden, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir asker değişim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'yı takas sürecini yavaşlatmakla eleştiren Medinskiy, " Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor. Bu nedenle 2. tur değişim süreci zor gerçekleşti, 3. tur değişim ise başlamadı bile." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 23 Temmuz'da Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.

Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna 1000 Rus Askere Takas İstemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar 999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
Lübnan, ülkedeki devlet tekelinde toplamaya hazırlanıyor Lübnan, ülkedeki devlet tekelinde toplamaya hazırlanıyor
Trump, Gazze’nin tamamen işgali konusunda topu İsrail’e attı Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın fitilini küçük kıza laf atma iddiası ateşlemiş

20:59
Suriye Havalimanı için Stratejik Anlaşma
Suriye Havalimanı için Stratejik Anlaşma
19:35
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
18:58
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü esnaf Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
09:00
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu Para trafiği deşifre edildi
6 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Para trafiği deşifre edildi
08:46
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu
Gram, çeyrek, yarım, altın bugün ne kadar oldu?
08:36
İlhan İrem’in vasiyetinde tartışma yaratacak detay Mahkeme devreye girdi
İlhan İrem'in vasiyetinde tartışma yaratacak detay! Mahkeme devreye girdi
08:34
Cübbeli Ahmet’ten “sahte diploma“ çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
Cübbeli Ahmet'ten "sahte diploma" çıkışı: İşte sistemin geldiği durum
08:20
WhatsApp dolandırıcılık girişimleriyle bağlantılı 6.8 milyon hesabı sildi
WhatsApp dolandırıcılık girişimleriyle bağlantılı 6.8 milyon hesabı sildi
08:19
Tatilde talihsiz kaza Selami Şahin hastaneye kaldırıldı
Tatilde talihsiz kaza! Selami Şahin hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 21:42:16. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna 1000 Rus Askere Takas İstemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.