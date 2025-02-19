ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i hedef aldı
Trump, "Mütevazı başarıya sahip bir komedyen olan Vladimir Zelenskiy, ABD'yi kazanılamayacak ve hiç başlamaması gereken bir savaşa 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" dedi.
Ukrayna'ya yaptığı yardımları nedeniyle ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı da hedef alan Trump, "Uykucu Joe Biden, bu savaşın Avrupa için çok daha önemli olduğunu gündeme getirerek denge talep etmedi? Sonuçta, aramızda büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik Zelenskiy, gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçime gitmeyi reddediyor, Ukrayna anketlerinde desteği çok düşük ve tek becerisi Biden'ı 'parmağında oynatmak' oldu" diye konuştu.
Zelenskiy'i seçime gitmediği için bir diktatör olarak nitelendiren Trump, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak. Bu arada biz, Rusya ile savaşı sonlandırmak için başarılı şekilde müzakereler yürütüyoruz. Herkesin kabul ettiği gibi bunu sadece Trump ve Trump yönetimi başarabilir. Biden, hiç denemedi, Avrupa barışı getiremedi, Zelenskiy ise muhtemelen 'yağlı kazanın' devam etmesini istiyor. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü. Ve bu böyle sürüp gidiyor" dedi.
Ukrayna ve cephesinden Trump'a ilk yanıt Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'dan geldi. Sybiha, "Hiç kimse bizi teslim olmaya zorlayamaz ve var olma hakkımızı savunacağız" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Rusya ile aralarındaki savaşın en çok bitmesini isteyen tarafın Ukrayna olduğunu belirterek, "Ama bunu adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istiyoruz." dedi. Yermak, "Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor. Ama bunu adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti - Son Dakika
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