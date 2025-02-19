Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti - Son Dakika
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Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i hedef alarak, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak" dedi. Trump'ın, sert sözlerine Kiev'den karşılık geldi. Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Hiç kimse bizi teslim olmaya zorlayamaz ve var olma hakkımızı savunacağız" dedi.

19.02.2025 20:46  Güncelleme: 22:07
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i hedef aldı

'KOMEDYEN' OLARAK NİTELENDİRDİ

Trump, "Mütevazı başarıya sahip bir komedyen olan Vladimir Zelenskiy, ABD'yi kazanılamayacak ve hiç başlamaması gereken bir savaşa 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" dedi.

Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

"TEK BECERİSİ BİDEN'I PARMAĞINDA OYNATMAK"

Ukrayna'ya yaptığı yardımları nedeniyle ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı da hedef alan Trump, "Uykucu Joe Biden, bu savaşın Avrupa için çok daha önemli olduğunu gündeme getirerek denge talep etmedi? Sonuçta, aramızda büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik Zelenskiy, gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçime gitmeyi reddediyor, Ukrayna anketlerinde desteği çok düşük ve tek becerisi Biden'ı 'parmağında oynatmak' oldu" diye konuştu.

"SEÇİME GİTMEYEN BİR DİKTATÖR..."

Zelenskiy'i seçime gitmediği için bir diktatör olarak nitelendiren Trump, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak. Bu arada biz, Rusya ile savaşı sonlandırmak için başarılı şekilde müzakereler yürütüyoruz. Herkesin kabul ettiği gibi bunu sadece Trump ve Trump yönetimi başarabilir. Biden, hiç denemedi, Avrupa barışı getiremedi, Zelenskiy ise muhtemelen 'yağlı kazanın' devam etmesini istiyor. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü. Ve bu böyle sürüp gidiyor" dedi.

Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha

KİEV'DEN TRUMP'A REST

Ukrayna ve cephesinden Trump'a ilk yanıt Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'dan geldi. Sybiha, "Hiç kimse bizi teslim olmaya zorlayamaz ve var olma hakkımızı savunacağız" dedi.

"BU SAVAŞIN BİTMESİNİ EN ÇOK UKRAYNALILAR İSTİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Rusya ile aralarındaki savaşın en çok bitmesini isteyen tarafın Ukrayna olduğunu belirterek, "Ama bunu adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istiyoruz." dedi. Yermak, "Bu savaşın bitmesini en çok Ukraynalılar istiyor. Ama bunu adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna, Trump\'ın Zelenskiy\'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Security Spcialist:
    Ya şu 3 yasındaki çoçuk gibi Özgür Özel' i Trump' a evlatlık mı edinsek. Hem belki uşağıı bir Piskoloka tedavi ettirir de başkanlık hayalini unutturur :))) 128 73 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Senide akpnin yalaması olarak atamışlar görevin hayırlı uğurlu olsun 13 81
    Serkan Yalçın:
    yoo anannin yanına yolliyak özgür özel halleder canını sıkma 7 19
    Security Spcialist:
    Abdul Meçit' de Bebek katili Salim Güran' nın akrabası galiba :( 12 8
    Security Spcialist:
    Ksb. bn yalamayı bilmem Savaşmayı bilirim. Annam bn görevdeyken Cennete gitmiş. 7 5
    Murat Bahtiyar:
    dangalak 1 0
  • cemsit cemsir:
    Trump amerikanın başına gelen en büyük talihsizlik. 62 45 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tabiki öyle der sarı fini 500 milyarlık toprak verseydi ukrayna böyle konuşmazdı bu tramp 81 11 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    iste boyle dakikada satarlar zelenski efendi. simdi ya putin reisin dedigini yapacaksın yada yok olacaksın. 76 14 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Ukrayna da bulunan "Nadir toprak elementi" nin yarısını istemişti Tramp ,isteği kabul görmeyince böyle konuşur oldu . Bre ..... daha düne kadar silah mühimmat ve nakit yardımı yapan siz değil misiniz ? 78 3 Yanıtla
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