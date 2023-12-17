Ukrayna Başbakanı: AB üyeliği için 2.739 yasal düzenleme gerekiyor

KİEV, 17 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olabilmesi için 2.739 yasal düzenlemeyi hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna hükümeti basın servisinden Cuma günü yapılan açıklamaya göre Şmıgal, "Bu bizim önümüzdeki yıllar için çalışma alanımız ve bunu yapacağız. Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan, toplamda yaklaşık 28.000 AB yasal düzenlemesinin Ukrayna mevzuatına uygunluk açısından analiz edildiğini ve bunların yaklaşık 23.000'inin üyelik müzakereleri sürecinde uygulanmasına gerek olmadığını söyledi.