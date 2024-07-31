Ukrayna Başbakanı, enerji sektörünün istikrara kavuştuğunu söyledi

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KİEV, 31 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ülkenin enerji sektörünün büyük çaplı elektrik kesintilerinin ardından istikrara kavuştuğunu söyledi.

Hükümetin basın servisi Salı günkü haberinde Şmıgal'ın, "Enerji sektöründeki durum, iki nükleer santral ünitesindeki tamirlerin beklenenden önce tamamlanması ve hava sıcaklığındaki düşüş sayesinde istikrara kavuştu" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Şmıgal, Ukrayna hükümetinin dağıtılmış elektrik üretiminin gelişimini destekleyecek programlar başlattığını ve güç jeneratörleri, invertörler, bataryalar ve şarj istasyonları gibi enerji ekipmanlarına yönelik gümrük vergileri ve katma değer vergisini iptal ettiğini belirtti.

Buna karşı Ukrayna'nın elektrik sektörünün halen kapasite düşüklüğü yaşadığını kaydeden Şmıgal, enerji sisteminin kışa hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna devletine ait enerji şirketi Ukrenergo'ya göre Ukrayna'nın enerji sistemi son aylarda Rus saldırıları yüzünden yaklaşık 9 gigavat kapasite kaybına uğradı.

Ukrayna hükümeti Mart ayında tüm ülkede hem sanayi hem de kişisel kullanıcılara yönelik elektrik kısıtlamaları uygulamaya koymuştu.