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Ukrayna'da el bombası saldırısı: 26 yaralı, saldırgan öldü - Son Dakika
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Ukrayna'da el bombası saldırısı: 26 yaralı, saldırgan öldü

Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde bir kişi, Keretsky köy meclisinin toplandığı odada el bombalarını patlattı. Saldırı sonucunda 26 kişi yaralanırken, saldırgan ise yaşamını yitirdi.

15.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:16
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Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesinde bir kişi, Keretsky köy meclisinin toplandığı odaya girerek elindeki 3 adet el bombasının pimi çekip odanın içine attı. Meydana gelen patlamalar sonrasında saldırgan yaşamını yitirdi, 6'sı ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı.

Ukrayna polisi tarafından bugün yapılan açıklamada "Zakarpatya bir kişi Keretsky köy meclisi binasında el bombalarını patlattı: polis olay yerinde incelemelerine devam ediyor" denildi. Olay sonucunda 6'sının durumu ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığını belirten polis, el bombalarını patlatan kişinin sağlık ekiplerinin ilk yardımına rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ukrayna\'da el bombası saldırısı: 26 yaralı, saldırgan öldü
Kaynak: DHA
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