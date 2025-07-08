Ukrayna'da Elektrikli Araç Satışları Yüzde 30 Arttı

KİEV, 8 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'da elektrikli araç satışları bu yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 31.753 adede ulaştı.

Ukravtoprom Otomobil Üreticileri Birliği'nin salı günü yayımladığı rapora göre, bu dönemde ülkede toplam 30.763 elektrikli binek otomobil, 978 elektrikli ticari araç ve 3 elektrikli otobüs trafiğe çıktı.

BYD Song Plus bu dönemde en çok satan yeni elektrikli araç modeli olurken bu modeli Volkswagen ID.Unix, Honda eNS1, Zeekr 7X ve Zeekr 001 izledi.

Ukrayna'nın elektrikli araç satışları 2024 yılında yüzde 38 artışla 51.700 adedin üzerine çıkmıştı.