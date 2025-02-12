Ukrayna'da Rusya'nın Kiev saldırısında bir ölü, dört yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'da Rusya'nın Kiev saldırısında bir ölü, dört yaralı

Ukrayna'nın Kiev kentinde Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Saldırıyı takip eden süreçte, Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı suçlamalar ve diplomatik çözüm arayışları sürüyor.

12.02.2025 17:36  Güncelleme: 17:37
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(ANKARA) - Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve dört kişinin de yaralandığını bildirdi. Rusya ise Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Kiev'in BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) araç konvoyunu hedef aldığını, konvoyda IAEA personelinin yanı sıra Rus askeri personelinin de bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışlarını gündeme getirirken; sahada Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar ve karşılıklı suçlamalar devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahkarova, IAEA uzmanlarının Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki incelemelerinin Kiev tarafından engellendiğini söyledi. Zakharova IAEA uzmanları ve Rus askeri personelinin yer aldığı araç konvoyunun Ukrayna'ya ait İHA'larla hedef alındıığını belirtti. Zakharova IAEA uzmanlarının Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki planlı rotasyonunun Ukrayna'nın müdahalesi nedeniyle 5 Şubat'tan 12 Şubat'a ertelendiğini ve bugün bir kez daha engellendiğini ifade etti.

IAEA daha önce, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılarda artış olduğunu, bunlar arasında insansız hava aracı saldırıları ve topçu ateşi bulunduğunu bildirmiş ve saldırılardan hangi tarafın sorumlu olduğuna dair yorumda bulunmamıştı. Ancak saldırıların santralin güvenliğini tehlikeye attığını ve nükleer bir patlama endişesini artırdığını belirtmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ise Rusya'nın kendi kontrolündeki santralde bir saldırı yaparak yerel bir patlamaya yol açıp tehlikeli maddelerin havaya salınmasına neden olabileceğini söylemişti.

Öte yandan, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın Kiev'e yönelik balistik füze saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve dört kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev Belediye Başkanı, saldırıların sabah erken saatlerde gerçekleştiğini ve yaralananlar arasında dokuz yaşında bir kız çocuğunun da olduğunu söyledi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın fırlattığı yedi balistik füzeden altısını ve 71 insansız hava aracını düşürdüğünü, bunun da Kiev'in birkaç noktasında yangına yol açtığını belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile müzakereleri organize edebilmesi durumunda Moskova'ya toprak takası teklif etmeyi planladığını söylemişti. Zelenski, The Guardian gazetesine verdiği röportajda ülkesinin, yaklaşık altı ay önce Rusya sınırındaki Kursk bölgesine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kontrol ettiği toprakları, Ukrayna'da Rusya'nın kontrol ettiği topraklarla takas edebileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'da Rusya'nın Kiev saldırısında bir ölü, dört yaralı - Son Dakika

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