Ukrayna'daki Sağlık Hizmetlerine 2159 Saldırı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine yönelik 2 bin 159 saldırıyı doğruladıklarını bildirdi.???????

Habicht ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının üzerinden binden fazla gün geçtiğini hatırlatan Habicht, bu süreçte halk sağ sağlığının ciddi anlamda risk altında olduğunu bildirdi.

Habicht, Ukrayna'da akıl sağlığından rehabilitasyona, kronik hastalıklardan bulaşıcı hastalıklara kadar tüm alanlarda hastanelerin yükünün arttığını söyledi.

Özellikle kış mevsimi nedeniyle sağlık alanındaki ihtiyaçların daha da arttığını vurgulayan Habicht, son günlerde saldırılarda yaşanan artışın enerji altyapısını da risk altında bıraktığını belirtti.

Habicht, bu süreçte Ukrayna'daki sağlık hizmetlerine yönelik 2 bin 159 saldırıyı doğruladıklarını ve bunların yüzde 40'ından fazlasının birincil sağlık hizmetlerine yönelik olduğunu kaydetti.

Rusya'ya Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik tüm saldırıları derhal durdurma çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence ise Rusya'nın bu hafta Ukrayna'nın elektrik şebekelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, zorluk ve sefalet dolu bir kışla karşı karşıya olan sivillerin durumuyla ilgili endişeleri artırdığını bildirdi.

Laurence, Rusya'ya sivil nüfus için kritik öneme sahip Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik tüm saldırıları derhal durdurma çağrısında bulundu.