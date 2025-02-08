Ukrayna'dan Avrupa'ya Doğalgaz Sevkiyatı Planı

Güncel

KİEV, 8 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna, Azerbaycan'dan Avrupa'ya transit doğalgaz sevkiyatı planı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Avrupa Pravda medya kuruluşunun cuma günü bildirdiğine göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhiy Tihi düzenlediği basın toplantısında, "Bu bağlamda özellikle Azerbaycan doğalgazı ve Ukrayna'nın bu doğalgazın taşınmasına katılımı değerlendirilmektedir" dedi.

Ukrayna, beş yıllık sevkiyat anlaşmasının sona ermesinin ardından 1 Ocak'ta Rus doğalgazının Avrupa'ya sevkiyatını durdurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada Ukrayna'nın doğalgaz nakil sistemlerinin Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğalgaz tedarikinde kullanılabileceğini söylemişti.