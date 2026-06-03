Ukrayna'dan St. Petersburg'a İHA Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan St. Petersburg'a İHA Saldırısı

Ukrayna\'dan St. Petersburg\'a İHA Saldırısı
03.06.2026 10:22
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St. Petersburg'daki Ekonomi Forumu sırasında Ukrayna'nın İHA saldırıları gerçekleştirildi.

ST. Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde, bölgeye Ukrayna'nın insansız hava saldırıları (İHA) düzenlediği bildirildi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin Kronştad, Kirov ve Krasnoselsk bölgelerindeki altyapılara yönelik Ukrayna'nın İHA saldırıları yaptığını kaydetti. Bazı sivillerin yaralandığını ve altyapının hasar aldığını aktaran Beglov, İHA'ların saldırı düzenlediği yerlerde yetkililerin çalıştığını aktardı.

Bölgedeki saldırılar nedeniyle sabah saatlerinde mobil telefonlara İHA saldırısı uyarısı gelirken saat 08.36'da saldırı tehlikesinin sona erdiği duyuruldu. Saldırı esnasında ve sonrasında mobil internetlerde kesintiler yaşandı.

Sosyal medya hesaplarında St. Petersburg'daki petrol rafinerileri ve diğer bazı sivil bölgelere İHA saldırılarının görüntüleri yer aldı.

Öte yandan St. Petersburg'un yanında yer alan Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko ise bölge üzerinde 59 İHA'nın savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Drozdenko, bölgede düşen İHA parçaları nedeniyle 4 müstakil evin hasar aldığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca hava savunma sistemlerinin Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula bölgeleri, Moskova bölgesi, Krasnodar bölgesi, Kırım ve Azov Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi 354 İHA'yı imha ettiği bildirildi.

Rusya'nın önemli ekonomi etkinliklerinden biri olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun 29'uncusu bugün başlıyor. Foruma yabancı ülkelerden dahil yetkililer ve binlerce iş insanı katılıyor. ???

Kaynak: AA

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