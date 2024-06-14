Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde liderlere 'Marshall Planı' talep etti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde liderlere 'Marshall Planı' talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde liderlere hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın kalkınması için 'Marshall Planı'na benzer bir planın hazırlanmasını talep etti. Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın hava sahasının güvenliğini artırmak için ek Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını ve F-16 savaş uçaklarının kullanım sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu. Ayrıca, Ukrayna'nın kalkınması için bir toparlanma planının hazırlanması gerektiğini ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna tarafından kullanılmasına izin verilmesi konusunda liderlerden destek talep etti.

14.06.2024 00:07
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki liderlere hitaben yaptığı konuşmada, liderlerden, Ukrayna'nın kalkınması için "Marshall Planı"na benzer bir planın hazırlanmasını talep etti.

Zelenskiy, İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

G-7 Zirvesi'nin dünyanın farklı bölgelerini bir araya getiren küresel bir toplantı olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yalnızca dünya çoğunluğunun ortak eylemleri sorunların üstesinden gelebilir." dedi.

Ülkesinde devam eden savaşta Ukrayna hava sahasının daha güvenli hale getirilmesinin önemine değinen Zelenskiy, ek Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Ukrayna ordusuna teslim edilen Batı silahlarının son dönemlerde ülkesinin sınırları dışında kullanılmasına izin verilmesi ile Ukrayna'nın Harkiv ve diğer şehirleri koruma imkanının arttığını aktaran lider, buna rağmen daha çok Patriot sistemin gerekli olduğunu belirtti.

Ukrayna ordusunun F-16'lara geçişini hızlandırma çağrısı

Ukrayna ordusnun, F-16 savaş uçaklarını kullanma sürecinin hızlandırılması konusunda müttefiklerden destek talep eden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerden, F-16'ya geçişimizi hızlandırmak için elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum. Bu da (Ukraynalı) pilot eğitimlerinin hızlandırılması, pilot eğitim merkezlerinin sayısının artırılması anlamına geliyor."

Ukrayna için "Marshall Planı"na benzer bir plana ihtiyacımız var

Zelenskiy, savaştan etkilenen ülkesinin kalkınması ve inşaasına destek vermek için Almanya'nın başkenti Berlin'de "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın düzenlendiğini hatırlattı.

Ukrayna'nın kalkınması için, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan "Marshall Planı"na benzer ve bugünün ihtiyaçlarını karşilayabilecek benzer bir planın hazırlanması gerektiğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, gelin böyle bir toparlanma planını hep birlikte hazırlayalım ve bunu ortak bir G7+ deklarasyonuyla, toparlanma deklarasyonuyla doğrulayalım. Bu aynı zamanda bir barış ilanı olacak, çünkü restorasyon sayesinde insanlar gerçekten barışın olacağını, buna inandığımızı ve barışı, savunma kadar önemsediğimizi görecekler."

Zelenskiy, Ukraynalı yetkililerle söz konusu plan üzerinde çalışıp Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne de sunabileceklerini ifade etti.

Dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın kullanmasına izin verilmesi konusuna da değinen Zelenskiy, liderlerden destek talep ettiğini dile getirerek, "Rus savaşının yol açtığı hasarın Rusya tarafından ödenmesinin adil olacağını siz ve ben, hepimiz anlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde liderlere 'Marshall Planı' talep etti - Son Dakika

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