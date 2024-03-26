Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Müslüman askerlerin iftar programına katıldı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de Ukrayna ordusunda görev yapan Müslüman askerlerin iftar programına katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Kiev'deki Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nde ülke ordusunda görevli Müslüman askerler ile iftar yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirilo Budanov ve diğer yetkililerin de katıldığı programda, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye, Türkmenistan, Filistin, Özbekistan, Mısır, Libya, Pakistan Endonezya, Güney Afrika, Azerbaycan, Cezayir, Sudan, Katar, Irak ve Kırgızistan diplomatik misyon temsilcileri yer aldı.

Programda Müslüman askerlere ödül takdim eden Zelenskiy, geçen yıl yeni bir gelenek başlattıklarını belirtti.

Mübarek ramazanı bu şekilde birlikte kutladıklarını ifade eden Zelenskiy, "Devletimizin siyasi liderliği, askeri komutanlar, Ukrayna Müslüman toplumunun temsilcileri, Kırım Tatar Milli Meclisi ve diplomatik birlikler hep birlikte. Bugün burada aynı ortamda bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Birlik her zaman önemlidir. Özellikle de hayatlar, savaşın ve kötü saldırıların gölgesindeyken birlik önemlidir." dedi.

Zelenskiy, ülkesini ve özgürlüklerini savunan Ukrayna Savunma ve Güvenlik güçlerinde görevli Müslüman askerlerin mücadelesini takdir ederek cesaretleri için teşekkür etti.