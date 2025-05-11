Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye\'de görüşeceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in yaptığı çağrıya "Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim" diyerek yanıt verdi.
4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için atılan ateşkes adımlarında kritik dakikalar yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de Ukrayna ile müzakere çağrısının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya çağrıda bulundu.
Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'de barış zirvesi önerisiyle ilgili "Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine Türkiye'de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" açıklamasında bulundu.
Trump açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in teklifini kabul ettiğini duyurdu.Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.
Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.
Öte yandan daha önce İstanbul ve Antalya'da yapılan görüşmelerde sınırlı ilerleme kaydedilmiş, kalıcı ateşkes sağlanamamıştı.
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