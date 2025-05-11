Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de ateşkes müzakereleri çağrısına yanıt verdi. Zelenskiy, "Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

11.05.2025 20:19
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in yaptığı çağrıya "Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim" diyerek yanıt verdi.

4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için atılan ateşkes adımlarında kritik dakikalar yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de Ukrayna ile müzakere çağrısının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya çağrıda bulundu.

"DERHAL KABUL ETMELİ"

Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'de barış zirvesi önerisiyle ilgili "Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine Türkiye'de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" açıklamasında bulundu.

ZELENSKİY'DEN YANIT

Trump açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in teklifini kabul ettiğini duyurdu.Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Öte yandan daha önce İstanbul ve Antalya'da yapılan görüşmelerde sınırlı ilerleme kaydedilmiş, kalıcı ateşkes sağlanamamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye\'de görüşeceğim

Türkiye, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yusuf Çakmak:
    Pakistan'dan Rusya'ya her masada varız maşallah kemalist kardeşlerim görmesin 139 50 Yanıtla
    Mahmut Biliz:
    kemalist benim kardeşim olamaz 1 14
    199715:
    Bir kemalist kardeşin olarak ilk 10 ekonomi içine girdiğimizi, vaadedildiği gün ( 2003) gündüz havai fişek patlatılan AB ye giriyoruz yalanının gerçekleşmesini görsek , Osmanlıdan bu yana kaybedilen ilk toprak parçası olan Süleyman Şah ı heri alabildimizi görsek yeter. 6 3
  • osman şahin:
    BARIŞ GÖRÜŞMESİ TÜRKİYEDE AMA BARIŞI DÜNYA LİDERİ TRUMP YAPACAK 29 101 Yanıtla
    Sami Göksu:
    Osman senin kafan diplomasiye basiyormuydu ama vasfın yetmiyor degilmi boş yorumu kim yazacak işte kalibren bu 4 5
  • alos :
    BURNUMUZU SOKMADIĞIMIZ YER KALMADI AMA ÜLKEMİZDE DE EKONOMİNİN İÇİNE ETTİK, IRKIMIZ TEHLİKE ALTINA GİRDİ, HERHALDE TARİH BOYUNCA VATANIMIZ BÖYLE BİR KISKACA ASLA DÜŞMEMİŞTİR, DÜŞÜRÜLMEMİŞTİR. 29 54 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    Türkiye Büyük ülke lideri büyük lider Somalı Etiyopya yi barıştır Libya'da Azerbaycan da Suriye'de söz sahibi ol PKK ya silah bıraktır Putin ile zelenski yi Türkiye buluştur barış adamı ömrün uzun olsun uzun adam 57 25 Yanıtla
  • 78908900:
    Zelenski'ye sorulmalı ,ateşkes oldu veya savaş bittiğinde binlerce can kaybının hesabını nasıl vereceksin Ukrayna halkına ? ne için savaştın ne elde ettin neyi kaybettin ? ABD den başka kazanan oldumu bu savaş da ? 59 7 Yanıtla
    Bekir Demiri:
    Zelenski savaşmasaydı belki de Kiev i kaybedecekti 3 2
  • Sedat Genç:
    Dünya Recep Tayyip Erdoğan’ı lider olarak görüyor da maalesef içimizdeki haset sahipleri hala görmüyor.. 36 23 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    ha şöyle yola gel 42 6 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Konu iki hiristiyan oldumu barış gazzede katliyam var ses yok bu ülke nedir derde düsüyor bukadar ne hallleri varsa görsünler 24 8 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gel komedyen gel, Türk ün yanında güvendesin.Burda sana kimse dokunamaz ama sende herşeyi Abd ye verdin bari kalanıda Rusya ya kaptırma, anlaş kurtul yoksa kalanda gidecek. 24 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Komedyen palyaço sen istemesen'de seni o koltuğa oturtturacaklar kimse sana sormuyor zaten ülkenin tüm yeraltı kaynakları'da gitti ağa'n ne derse o okadar. 23 3 Yanıtla
  • Veysel dağlı:
    Gazze'de müslümanlar ölürken bırakın Rusları İsrailli barışa zorlayın bizz Kendi yanginimizi sondurelim eyyy müslümanlar 7 2 Yanıtla
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