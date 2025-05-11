Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye\'de görüşeceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in yaptığı çağrıya "Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim" diyerek yanıt verdi.

4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için atılan ateşkes adımlarında kritik dakikalar yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de Ukrayna ile müzakere çağrısının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya çağrıda bulundu.

"DERHAL KABUL ETMELİ"

Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'de barış zirvesi önerisiyle ilgili "Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine Türkiye'de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" açıklamasında bulundu.

ZELENSKİY'DEN YANIT

Trump açıklamasından kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in teklifini kabul ettiğini duyurdu.Zelenskiy, "Diplomasi için gerekli zemini sağlamak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim" ifadelerini kullandı.