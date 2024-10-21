Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha Türkiye'de

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(ANKARA) - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, Ankara'da Ticaret Bakanı Bolat ile bir araya geldi. Sibiha, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Serbest Ticaret Anlaşmasını başlatmaya hazırlanırken Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüm. Türk şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasındaki artan rolünü memnuniyetle karşılayacağız" ifadelerini kullandı.