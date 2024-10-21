(ANKARA) - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştü.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, Ankara'da Ticaret Bakanı Bolat ile bir araya geldi. Sibiha, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Serbest Ticaret Anlaşmasını başlatmaya hazırlanırken Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüm. Türk şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasındaki artan rolünü memnuniyetle karşılayacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha Türkiye'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?