Ukrayna Dışişleri Bakanı Zambiya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Zambiya'yı ziyaret etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Zambiya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema ve Zambiyalı mevkidaşı Mulambo Haimbe ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kuleba, Zambiya'ya tahıl yardımı ve ikili ilişkilerin pekiştirilmesi konularını ele aldı.

07.08.2024 05:52
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CAPE Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Zambiya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema ve Zambiyalı mevkidaşı Mulambo Haimbe ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kuleba, 3 ülkeyi kapsayan 4 günlük Afrika turunun ikinci ayağında Zambiya'yı ziyaret etti.

Kuleba, ziyaret kapsamında başkent Lusaka'da Cumhurbaşkanı Hichilema tarafından kabul edildi.

Hichilema, görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bakan Kuleba ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri hakkında görüşmeler yaptık. Zambiya diyalog yoluyla barışa kendini adamıştır ve Ukrayna'nın ülkemizi bölgesel bir tahıl dağıtım merkezi haline getirme planına değer vermektedir." ifadelerini kullandı.

Kuleba da görüşmeye ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, "Zambiya'nın Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisine katılma kararına istinaden, Ukrayna'nın ikinci barış zirvesi yolunda barış formülünü uygulamaya yönelik atacağı adımların mantığını kendilerine ayrıntılı olarak anlattım. Zambiya ve Afrika'nın barışa giden yolda önemli bir rol oynayacağına olan güvenimi dile getirdim." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna hükümetinin, bu yılki kuraklık nedeniyle kıtlık tehdidi yaşayan Zambiya'ya tahıl yardımında bulunma kararını Hichelama'ya ilettiğini kaydeden Kuleba, görüşmede tarım, dijitalleşme, enerji güvenliği, ekonomik işbirliği ve ticaret başta olmak üzere bir çok alanda ikili ilişkileri pekiştirmeye yönelik konuların ele alındığını aktardı.

Kuleba, Zambiyalı mevkidaşı Haimbe ile gerçekleştirdiği görüşmede de iki ülke arasında siyasi istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Zambiya'yı ziyaret eden ilk Ukrayna Dışişleri Bakanı olan Kuleba, 4-8 Ağustos tarihlerindeki Afrika turunun ilk ayağında Malavi'yi ziyaret etmişti.

Kuleba'nın Afrika turunun son ayağında Morityus'u ziyaret etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Zambiya'yı ziyaret etti - Son Dakika

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