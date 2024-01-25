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Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Belgorod bölgesinde roketle vurulan, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. SBU, ceza davası açıldığını ve soruşturmanın savaş kanunları ve geleneklerinin ihlaliyle ilgili yürütüleceğini açıkladı. Ukrayna tarafı Birleşmiş Milletlere (BM) olayla ilgili mektup gönderecek.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı
25.01.2024 - 14:19,
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın Belgorod bölgesinde roketle vurulan, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

SBU'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi, Belgorod bölgesinde Rus Hava Kuvvetlerine ait İl-76 uçağının düşmesiyle ilgili ceza davası açtı. Konuya ilişkin soruşturma, Ukrayna Ceza Kanunu'nun savaş kanunları ve geleneklerinin ihlali ile ilgili 438. maddesine göre yürütülecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili tüm koşulları açıklığa kavuşturmak için önlemlerin alındığı belirtildi.

Ukrayna tarafının Birleşmiş Milletlere (BM) olayla ilgili mektup göndereceği ifade edildi.

Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdıklarını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulmasının "korkunç bir eylem" olduğunu belirterek, "Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ise Rusya'nın, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıklamıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Belgorod- Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Ukrayna Dışişleri Bakanlığına olayla ilgili ellerindeki verileri ortaklarıyla paylaşma talimatı verdiğini belirterek, "Devletimiz, bu olaya ilişkin uluslararası soruşturma yapılması konusunda ısrar edecek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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