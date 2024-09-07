Ukrayna'dan İran'a Balistik Füze Uyarısı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ı, Rusya Federasyonu'na Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere balistik füzeleri göndermekten kaçınmaya çağırdı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füzeleri teslim etme ihtimaline yönelik haberlerin ortaya çıktığı belirtildi.

Ukrayna hükümetinin bu bilgilerden endişe duyduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, balistik füzelerin İran tarafından Rusya Federasyonu'na teslim edilmesi ihtimaline ilişkin uluslararası medyada yer alan haberlerden derin endişe duymaktadır. İran İslam Cumhuriyeti yönetimini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine göre saldırgan bir devlet olan Rusya'ya her türlü silah ve askeri teçhizatı devretmekten kaçınmaya bir kez daha çağırıyoruz."

Rusya'nın Ukrayna'ya İran üretimi insansız hava araçlarını (İHA) da kullanarak iki yıldan fazla süredir her gün saldırılar düzenlemeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliğinin güçlendirilmesi sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa, Orta Doğu ve dünya için ciddi güvenlik tehditleri oluşturuyor. Küresel barış ve güvenliğin korunması için dünya toplumunu Tahran ve Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İran'ın Rusya'nın savaş faaliyetlerini desteklemediğini sadece siyasi liderlerin açıklamalarıyla değil, Rusya'ya silah yardımı sağlamayı durdurmak gibi adımlarla kanıtlaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İran'ın balistik füzeleri Rusya Federasyonu'na devrettiği gerçeğinin doğrulanması halinde bunun Ukrayna-İran ikili ilişkileri açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz." denildi.