Ukrayna'dan İran'a Balistik Füze Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna'dan İran'a Balistik Füze Uyarısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Rusya'ya balistik füzeleri gönderme ihtimaline karşı endişe duyduğunu açıkladı. Ukrayna hükümeti, bu durumun Ukrayna ve tüm dünya için ciddi güvenlik tehditleri oluşturduğunu belirtti.

07.09.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ı, Rusya Federasyonu'na Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere balistik füzeleri göndermekten kaçınmaya çağırdı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füzeleri teslim etme ihtimaline yönelik haberlerin ortaya çıktığı belirtildi.

Ukrayna hükümetinin bu bilgilerden endişe duyduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, balistik füzelerin İran tarafından Rusya Federasyonu'na teslim edilmesi ihtimaline ilişkin uluslararası medyada yer alan haberlerden derin endişe duymaktadır. İran İslam Cumhuriyeti yönetimini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine göre saldırgan bir devlet olan Rusya'ya her türlü silah ve askeri teçhizatı devretmekten kaçınmaya bir kez daha çağırıyoruz."

Rusya'nın Ukrayna'ya İran üretimi insansız hava araçlarını (İHA) da kullanarak iki yıldan fazla süredir her gün saldırılar düzenlemeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya ile İran arasındaki askeri-teknik işbirliğinin güçlendirilmesi sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa, Orta Doğu ve dünya için ciddi güvenlik tehditleri oluşturuyor. Küresel barış ve güvenliğin korunması için dünya toplumunu Tahran ve Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İran'ın Rusya'nın savaş faaliyetlerini desteklemediğini sadece siyasi liderlerin açıklamalarıyla değil, Rusya'ya silah yardımı sağlamayı durdurmak gibi adımlarla kanıtlaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İran'ın balistik füzeleri Rusya Federasyonu'na devrettiği gerçeğinin doğrulanması halinde bunun Ukrayna-İran ikili ilişkileri açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan İran'a Balistik Füze Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:02:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan İran'a Balistik Füze Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement