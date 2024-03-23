Ukrayna, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgisi olmadığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkelerinin, Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısıyla "en ufak bir bağlantısı bulunmadığını" belirtti.
Podolyak, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki terör saldırısına katılan teröristlerin "Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığı ve Ukrayna tarafında temasları olduğu" yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Ukrayna'nın, Moskova'daki saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydeden Podolyak, "Crocus City Hall'deki terör saldırısında Rus yetkililerin 'Ukrayna'nın izi' versiyonunu bekliyorduk. İlkellik ve öngörülebilirlik, Rus güvenlik hizmetlerinin ideal özellikleridir. FSB bunu bir kez daha doğruluyor." ifadelerini kullandı.
Podolyak, ?Moskova'nın merkez bölgesinde silahlı bir grubun, hiçbir kontrolden geçmeden insanların yoğun bulunduğu bir yere girdiğini, ?1,5 saat boyunca ateş açtığını ve Rus kolluk kuvvetlerinin buna herhangi müdahalesinin olmadığını söyledi.
Binaya hasar veren terörist grubun rahat şekilde burayı terk ettiğini dile getiren Podolyak, " ?Ön veriler ve tanık ifadeleri, saldırganların portrelerini veriyor ve onların radikal İslam temsilcileri ile bağlantısını oldukça açık şekilde gösteriyor. Aranan kişiler, bariz, gösteri niteliğinde bir geçiş yapmak amacıyla aktif çatışmaların olduğu ve her metresi Rus güvenlik güçleriyle dolu ve kapalı sınır geçişlerine doğru ilerliyor." dedi.
Podolyak, "Ukrayna'yı terör saldırısıyla ilişkilendirmeye yönelik herhangi bir girişim kesinlikle savunulamaz. Ukrayna'nın bu olayla en ufak bir bağlantısı yok." değerlendirmesinde bulundu.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 115 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.
Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirmişti.
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