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Ukrayna'nın GSYİH'sı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 9,3 arttı - Son Dakika
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Ukrayna'nın GSYİH'sı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 9,3 arttı

Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında artış gösterdi. Ülke ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyüdü. Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle 2022'de büyük bir düşüş yaşayan Ukrayna ekonomisi, 2023 yılında toparlanmaya başladı.

Ukrayna\'nın GSYİH\'sı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 9,3 arttı
12.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:13
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KİEV, 12 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında arttı.

Ukrayna Devlet İstatistik Servisi tarafından Pazartesi günü yayımlanan raporda, ülke ekonomisinin Temmuz- Eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 oranında büyüdüğü belirtildi.

Ukrayna'nın GSYİH'si 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 10,5 küçüldükten sonra ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 artmıştı.

Ukrayna Merkez Bankası Ekim ayında, ekonominin bu yıl yüzde 4,9 oranında büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle 2022 yılında Ukrayna ekonomisi rekor bir düşüşle yüzde 29.1 küçülmüştü.

Kaynak: Xinhua
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Ukrayna, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın GSYİH'sı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 9,3 arttı - Son Dakika
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