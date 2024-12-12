Ukrayna'nın İHA Saldırıları Önlandı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Çeçenistan, Kuzey Osetya ve diğer bazı bölgelere Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısında bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'ndaki nesnelere İHA'larla terör saldırısı girişimi, hava savunma sistemlerinin 16 uçak tipi İHA'yı imha etmesiyle önlendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kursk bölgesinde 4, Çeçenistan Cumhuriyeti'nde 1, Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti'nde 3 ve Kırım'da 8 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.