Ukrayna\'nın Kazan\'a İHA Saldırısı

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- Ukrayna'dan Rusya'nın Kazan kentine İHA'lı saldırı

KAZAN - Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kazan kentindeki bir binaya dronla gerçekleştirdiği saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 07.40'tan 09.20'ye kadar uçak tipi insansız hava araçları ile Kazan kentindeki sivil altyapıya farklı yönlerden 3 dalga halinde saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. 3 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 3 İHA'nın ise elektronik harp sistemleriyle engellendiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir İHA'nın binaya isabet ettiği, çarpmayla birlikte binadan alev topu yükseldiği ve büyük hasar meydana geldiği görüldü.