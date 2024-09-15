Ukrayna: Rus Tehditlerine Rağmen Destek Artmalı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, Rusya'nın tehdit yöntemlerini kullanarak, kendilerine yönelik desteği azaltmaya çalıştığını kaydetti.

Sibiga, X hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'nın ürettiği uzun menzilli silahların Rusya'daki hedeflere yönelik kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'ya desteğin azaltılması için tehditlere başvuruyor. Müttefikler, buna karşılık, desteği artırmalı." ifadesini kullandı.

Ortakları, Ukrayna'nın savunma imkanlarını güçlendirme sürecine katkılarını sürdürmeye davet eden Sibiga, korku ve hareketsizliğin sadece ölümlere ve krizlere yol açtığını, barışı yeniden sağlamak için korkuya değil, cesarete ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sibiga, Rusya'nın 'tehditlerinin' ciddiye alınmaması gerektiğini savunarak, "Putin, NATO'nun genişlemesinin sonuçları olacağını söyledi ancak Finlandiya ve İsveç ittifaka katıldığında hiçbir şey yapmadı. Çok sayıda tehdide rağmen Ukrayna F-16'ları teslim edildiğinde hiçbir şey yapmadı. Güçle karşı karşıya kaldığında, Putin geri adım atıyor ve bunu halkına açıklamanın yollarını buluyor." değerlendirmesinde bulundu.