Ukrayna-Rusya Cephesinde Sıcak Çatışmalar

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Ukraynalı yetkililer, son 24 saatte Rus ordusuyla 142 çatışmanın çıktığını, en sıcak çatışmaların Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusuna ait 15 tank, 31 zırhlı araç, 59 top, 8 çok namlulu roketatar, bir hava savunma sistemi, 101 insansız hava aracı (İHA), 73 araç ve özel ekipmanın imha edildiği, 1230 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, iki ordu arasında 142 çatışmanın çıktığı, en sıcak çatışmaların Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde yaşandığı ifade edildi.

Pokrovsk'ta 30, Kurakhovsk'ta 23 saldırının püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Rusların Pokrovsk'taki Sukha Balka, Hirnyk, Promeni, Novotoretsk ve Krutoy Yar; Kurakhovsk'ın Novooleksandrivka, Georgiyivka, Kostantinivka, Trudovoy, Vozdvijenka, Antonivka ve Katerinivka yerleşim alanlarında ilerlemeye çalıştığı, ayrıca Nikolaevka ve Selidovoye bölgelerinde de saldırılarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna mevzileri ve yerleşim alanlarına 3 füze, 105 roket, 135 güdümlü bomba ve 67 hava saldırısı gerçekleştirdiği, altyapı tesislerine 19 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, İHA'lardan 9'unun imha edildiği bilgisi verildi.

Ukrayna ordusunun " Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlarını sürdürdüğü" vurgulanan açıklamada, birliklerin dün gece Rusya'nın Voronej şehrindeki petrol deposuna saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını belirtti.