Ukrayna Saldırıları Sonucunda Donetsk'te 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Ukrayna ordusunun saldırıları sonucunda Donetsk'te 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Sözde Rus yönetimine bağlı Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Donetsk'te Petrovsk mahallesine ateş açtığını belirterek, müstakil bir eve doğrudan mermi isabet ettiğini aktardı.
Kulemzin, "Evde bulunan 2007 ve 2021 doğumlu iki kız ve 2014 doğumlu bir erkek çocuk hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Belgorod'a saldırılarda bir kişi öldü
Öte yandan, Rusya Federasyonu'na bağlı Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin şehre gönderdiği hava hedefinin 10 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu kaydederek, "Saldırılar sırasında bir sivil hayatını kaybetti." dedi.
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