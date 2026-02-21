Ukrayna: Türkiye ile İlişkiler Gelişiyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin artarak daha da güzel ilerleyeceğini umduğunu vurgulayarak "İnşallah Karadeniz'deki istikrarın sağlanmasından barışa ulaşmaya kadar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğe kadar bütün alanlarda Türkiye yanımızda olmaya devam eder." dedi.

Büyükelçi Celal, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerin çok olumlu seyrettiğini söyleyen Celal, "Stratejik işbirliğine sahibiz. Ekonominin çok farklı alanlarında, iki ülke arasında çok yoğun temaslar ve anlaşmalar söz konusu." diye konuştu.

Celal, Türkiye'nin sürdürdüğü diplomatik çabaların hem Ukrayna'nın hem de bütün dünyanın takdirini kazandığını ifade ederek "Bu konuda da ayrıca teşekkürlerimizi sunmak isteriz." dedi.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin artarak daha da güzel ilerleyeceğini ümit ettiğini vurgulayan Celal, "İnşallah Karadeniz'deki istikrarın sağlanmasından barışa ulaşmaya kadar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğe kadar bütün alanlarda Türkiye yanımızda olmaya devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Nariman Celal, Büyükelçiliğin de görevlerini yerine getirdiğini belirterek "Hem Türk hem Ukraynalı şirketlere her türlü yardımı sağlıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerden karşılıklı fayda temelinde iki ülke de olabildiğince kazansın." diye konuştu.

"Bizim gözlemlediğimiz, Rusya yönetiminin barışı aslında istemediği"

Ukrayna'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda müzakere sürecine yönelik en büyük beklentisinin barışa ulaşmak ve bir an önce savaşı bitirmek olduğunu dile getiren Büyükelçi Celal, "Ama bununla beraber bu barışa ulaşırken ve bir anlaşma imzalayacaksak (beklentimiz) ilk başta insanlarımızı kurtarmak, topraklarımızı geri almak ve iki taraf arasında tartışma konusu olan temel noktalarda bir karşılıklı anlayışa ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, müzakerelerin ilk günden itibaren sürdürüldüğünü vurgulayarak "Sadece coğrafya ve aktörler değişebiliyor. 2025'te diplomasi trafiği yoğun bir şekilde Türkiye'de yaşanmıştı. Bugün ise Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa, Amerika'dan söz ediyoruz ama bütün bu süreç boyunca ortak olan bir şey var, o da Ukrayna'nın bir an önce barışa ulaşma yönündeki samimi iradesi." yorumunu yaptı.

Ukrayna devleti ve yönetiminin, iki taraf için de can güvenliğini korumak ve savaşın getirdiği kayıpları bir an önce durdurmak açısından belli tavizler vermeyi göze alabileceğini birçok kez ifade ettiğini söyleyen Celal, şöyle devam etti:

"Ancak bu tavizler hem Ukrayna yönetiminin hem de Ukrayna ulusunun çiğneyemeyeceği kırmızı çizgileri kapsamamalıdır. Bunlar nelerdir? Bunlar; toprak bütünlüğü, Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen bölgelerin işgalinin tanınmaması, sivil şehirlerin bombardımanının devam etmesi ve güvenlik garantileri."

Büyükelçi Nariman Celal, güvenlik garantilerinin öngörülebilir, efektif bir mekanizmayla temsil edilmesi gerektiğine işaret ederek "Rusya'nın önümüzdeki süreçte tekrar saldırmasını gerçekten de önleyebilecek nitelikte olmalıdır." dedi.

Müzakere sürecinde yavaş da olsa belirli ilerlemelerin olduğunu söyleyen Celal, "Özellikle askeri, insani alanlarda bazı ortak pozisyonlara varılabiliyor. Örneğin 2026'da asker ve sivillerden oluşan bir esir değişimi gerçekleştirildi. Bu adımların tabii ki artarak devam etmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

Celal, sürecin neden yeterince verimli işlemediği ya da somut sonuçlara yol açmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Bizim gözlemlediğimiz, Rusya yönetiminin barışı aslında istemediği. Farklı şeyler ifade etseler de biz davranışlarına bakıyoruz ve onların davranışları, müzakerelerin gün ve gün devam ettiği süreçte dahi, cephe hattındaki çatışmaları bir kenara bırakıyoruz, Ukrayna'nın sivil şehirlerine yönelik dron ve hava saldırılarını tek bir gün bile durdurmadılar. Bu da aslında onların gerçek niyetlerini ortaya çıkarmaktadır."

Büyükelçi Celal'den ramazan mesajı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Müslüman aleminin ramazan ayını kutlayarak "İnşallah dünyanın her bir savaşı bitecek. Hepimiz bunun için dua ediyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki gerçek ve samimi ilişkilere işaret eden Celal, "Allah cümlemize direniş ve dayanışma (gücü) bağışlasın. İnşallah hepimiz barış içinde bir dünyada yaşayacağız. Ramazan ayı cümlemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.