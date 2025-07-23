Ukrayna ve İsrail Iran Tehdidine Karşı Stratejik Diyalog Başlatıyor - Son Dakika
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Ukrayna ve İsrail Iran Tehdidine Karşı Stratejik Diyalog Başlatıyor

23.07.2025 14:59
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, İsrail ile İran tehdidine karşı stratejik diyalog başlattıklarını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, " İran'dan gelen tehditlere yönelik" İsrail tarafıyla stratejik bir diyalog başlatmaya karar verdiklerini bildirdi.

Sybiha ülkesinde resmi temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile başkent Kiev'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığında yapılan ikili görüşmelerin ardından Sybiha ile İsrailli mevkidaşı Saar ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın İsrail ile tıp, enerji, tarım ve siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek için önemli imkanların mevcut olduğunu ifade eden Sybiha, "Ukrayna ve İsrail savunma teknolojileri alanında önemli bir potansiyele sahip. Devletlerimizin güvenliği ve istikrarı için bunu birlikte hayata geçirmenin zamanı geldi." dedi.

Ukraynalı Bakan konuşmasında, "Bu olumlu ivmeyi sürdürmeliyiz. Savunma sanayisinde işbirliği olanaklarını değerlendirmeyi ve öncelikli ortak projeleri belirlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile ticaret ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Sybiha, "Geçen yıl ticaret ciromuz yüze 65'ten fazla artarak yaklaşık bir milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Saar ile görüşme sırasında Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Sybiha, Ukrayna olarak uluslararası hukuk normları, sivillerin korunması ve adil çözümler arayışına her zaman bağlı olduklarını vurguladı.

İran'ın, Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya destek verdiğini kaydeden Sybiha, İran'ın İsrail ve Ukrayna için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, "İran'dan gelen tehditlerin" de görüşmede masaya yatırıldığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkelerimiz ortak güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. İran ve Rusya sadece ülkelerimiz için değil, aynı zamanda küresel güvenlik için de varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. İran, nükleer programını geliştirerek ve terörist gruplara silah sağlayarak bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam ediyor."

Rusya'nın hem Tahran hem Kuzey Kore ile işbirliği içerisinde bulunduğunu kaydeden Sybiha, "Bu tehditlere yönelik İran tehdidi konusunda ayrı bir diyalog başlatmaya karar verdik." dedi.

Bakan Sybiha şunları kaydetti:

"İran sadece İsrail'i tehdit etmekle kalmadı, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenliği de tehdit etti. Ukrayna'yı tehdit etti. Bugün, bakanlıklarımız arasında İran tehdidi konusunda stratejik bir diyalog başlatmaya karar verdik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna ve İsrail Iran Tehdidine Karşı Stratejik Diyalog Başlatıyor - Son Dakika

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