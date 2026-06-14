Ula'da Sarımsak Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ula'da Sarımsak Festivali Coşkuyla Kutlandı

Ula\'da Sarımsak Festivali Coşkuyla Kutlandı
14.06.2026 13:00
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Muğla'nın Ula ilçesinde sarımsak festivali, yarışmalar ve kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde sarımsak festivali düzenlendi.

Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen sarımsak sökümüyle başlayan, hasat etkinliğinin ardından düzenlenen kortej yürüyüşü ile sürdü.

Ula Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden festival kapsamında "En İyi Sarımsak Üreticisi Yarışması"nda bölgenin başarılı üreticileri ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Bisiklet denge yarışması ve "Sarımsak Güzeli Yarışması" ise katılımcılar hünerlerini sergiledi.

Festivale, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri festival alanındaki stantları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ula'da Sarımsak Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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