Ulaş'ta Muhtarlar Günü Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ulaş'ta Muhtarlar Günü Töreni

Ulaş\'ta Muhtarlar Günü Töreni
20.10.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş'da Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlar, devletin önemli bir paydaşıdır.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Sebahattin Kartal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kartal ve beraberindeki muhtarlar, daha sonra Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

Eskimez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızın taleplerini devlete ulaştıran, yerel sorunların çözümünde aktif rol üstlenen katılımcı bir yönetim anlayışıdır, önemli bir paydaştır." dedi.

Kartal ise muhtarların devlet ve vatandaş arasında bir köprü olduğunu söyleyerek "Muhtarlarımız her zaman mahallelerimizde ve köylerimizde gayretle çalışıyor. Vatandaşımızın refah ve mutluluğunun artması için gayret sarf ediyoruz. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Kartal ve beraberindekiler, daha sonra kurumları ziyaret etti, ilçedeki bir lokanta da kurum amirlerine ve muhtarlara yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Muhtarlar Günü, Politika, Güncel, Tören, Yaşam, sivas, Ulaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta Muhtarlar Günü Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım
Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi Fenerbahçe, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi
Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu Genç gelin, nikah töreninde en önemli bilgiyi unuttu
Kan donduran olay Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı Kan donduran olay! Cami bahçesine girenler hemen polisi aradı
Maçı Halil Umut Meler’in yöneteceğini duyan Gasperi’nin tepkisi gündem oldu Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

17:18
İstanbul’da yağış başladı, trafik felç Harita kırmızıya döndü
İstanbul'da yağış başladı, trafik felç! Harita kırmızıya döndü
17:06
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener’den ayrılma sebebim o futbolcu
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
16:46
Yüzyılın Konut Projesi’nde ödeme planı belli oldu İşte 11 ve 21 dairelerin fiyatı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı
16:16
ABD enflasyon verisi açıklandı İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:56
Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 17:27:00. #7.12#
SON DAKİKA: Ulaş'ta Muhtarlar Günü Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.