Ulaş\'ta Muhtarlar Günü Töreni

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Sebahattin Kartal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kartal ve beraberindeki muhtarlar, daha sonra Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

Eskimez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtarlarımız mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızın taleplerini devlete ulaştıran, yerel sorunların çözümünde aktif rol üstlenen katılımcı bir yönetim anlayışıdır, önemli bir paydaştır." dedi.

Kartal ise muhtarların devlet ve vatandaş arasında bir köprü olduğunu söyleyerek "Muhtarlarımız her zaman mahallelerimizde ve köylerimizde gayretle çalışıyor. Vatandaşımızın refah ve mutluluğunun artması için gayret sarf ediyoruz. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Kartal ve beraberindekiler, daha sonra kurumları ziyaret etti, ilçedeki bir lokanta da kurum amirlerine ve muhtarlara yemek ikramında bulunuldu.