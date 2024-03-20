Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesince İznik Spor Salonu'nda verilen iftarda yaptığı konuşmada, gün içinde Bilecik ve Bursa'da açılışlar gerçekleştirdiğini anımsattı.
Bursa'da birçok ulaştırma yatırımını hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, bundan sonra da bu tür yatırımların devamını getireceklerini belirterek şöyle konuştu:
"Bursa bize hep destek verdi, biz de Bursa'nın ne ihtiyacı varsa onu yerine getirmeye gayret ettik. Şimdi İznik Belediye Başkanımız, aynı zamanda da adayımız Kağan Bey, gelir gelmez bana dosyaları verdi. Baktım dosyalara. 'Elbeyli yoluna birazcık sıcak asfalt yapmanız lazım' diyor. Neyse bunu yapacağız. Buna da diyecek bir şey yok. Buna hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlarım benimle beraber, onlar talimatı almıştır. Sonra Çakırca ve Boyalıca çevre yolları talebi var. Bu sene için söz vermeyelim de onun da sözünü verelim. Onu da Allah'ın izniyle yapacağız inşallah."
Bakan Uraloğlu, tüm kabine olarak Bursa'nın yanında olduklarını ifade etti.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Bakan Uraloğlu ile gün içindeki programlarda Bursa'ya kazandıracakları projeleri görüştüklerini söyledi.
Bakan Uraloğlu'nun, "Bursa her şeyin en iyisine layık. Siz benden ne talep ederseniz onu yerine getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim." diye kendilerine talimat verdiğini dile getiren Varank, "Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Eksik kalan işlerimiz var, yavaş kalan işlerimiz var, onların hepsini tamamlayacağız." ifadesini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın da katılımcılara hitap ettiği iftarda çok sayıda İznikli yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Ulaştırma Bakanı Uraloğlu İznik'te iftar programına katıldı - Son Dakika
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.D. idaresindeki bir tır ile Y.Ş. yönetimindeki bir kamyon çarpıştı. Kazada, sürücüler ile kamyonun içinde bulunan H.D. yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde depremzede ve ihtiyaç sahibi 200 aile için iftar programı düzenlendi. Programda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ecdat yadigarı eserleri sergilendi ve paylaşma kültürü vurgulandı. Ayrıca, çocuklar için oyun etkinliği düzenlendi. Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye-İspanya ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ve güvenlik alanında işbirliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fidan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğini vurguladı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlı ve büyüklerin tecrübesiyle iyi bir gelecek kurulabileceğini belirterek, toplumun yaşlılara gereken değeri vermesi gerektiğini vurguladı. Asya, yaşlıların hayat standartlarının yükseltilmesi için çaba gösterdiklerini ve büyüklerin tecrübeleriyle geleceğin kurulabileceğini ifade etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz programında, terör örgütünü niteleyen bez parçalarıyla alana girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde inşa edilen 2 tenis kortu ve 150 kişilik tribünlü futbol sahasını törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, açılışta yaptığı konuşmada, bu alanın geçmişte boş bir hafriyat sahası olduğunu belirterek, buraya buz pisti ve diğer hizmet alanlarının da ekleneceğini söyledi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, babasını miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Van'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen iftar programında konuşan LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Akay, LÖSEV'in yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artırarak çocukların ve ailelerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise sağlık sektörünün önemine vurgu yaparak desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?