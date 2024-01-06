Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzonlular Derneği\'ni ziyaret etti

Trabzonlular Derneği'ni ziyareti sırasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Bayrampaşa'da özellikle hemşehrilerimizin olduğu yerde en yüksek oyu almamız lazım. Hizmet ederken de biz bir ayrım yapmıyoruz. Bugün bazı ihtiyaçlardan bahsedildi. Bende böyle dolaştığım her yerde diyorum ki bize öyle bir oy verin ki bu taleplerinizin hiçbirine hayır diyemeyelim. O zaman bu bir seçimdir. Bu işi hakkaniyetle yapma doğrultusunda olandan yana tercihimizi kullanalım" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Son olarak Trabzonlular Derneği'ni ziyaret eden Abdulkadir Uraloğlu'na Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik etti. Dernek üyeleriyle bir araya gelen Uraloğlu seçim için oy çağrısında bulundu.

"NERENİN NE İHTİYACI VARSA ONU GİDERMEYE GAYRET ETTİK"

Dernek ziyareti sırasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Ulaştırma Bakanlığı olarak birçok hizmeti yapıyoruz. Yani nereye ne lazımsa onu yapıyoruz. Geçen ay bir bütçe sunumumuz ve onun mecliste kabulü ile ilgili bir süreç yaşadık. Bazıları 'ülkemizin şurasına az, burasına az hizmet ettiniz' şeklinde eleştirilerde bulundular. Bende harita üzerinden bir hazırlık yaptım. Gerçekten anlattık. İstanbul'da ne yaptıysak, Trabzon'da da onu yaptık. Nerenin ne ihtiyacı varsa gerçekten ayırmadan biz bu ihtiyaçları gidermeye gayret ettik. Bunu yapmamış olsaydık bugün İstanbul yaşanmaz hale gelirdi. İnsanlar aş, iş, geçim derdi için buralara daha fazla geliyor. Gerçekten buraların yaşanılır kılınması lazım" dedi.

"BİZ OY TERCİHİNDEN DOLAYI BAZILARI GİBİ İSTANBUL'U CEZALANDIRMADIK"

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Uraloğlu, "Bakın Marmaray'ı yaptık. Marmaray tünelinde bir günde 650 bin vatandaşımız seyahat ediyor. Avrasya Tüneli'nden günde 80 bin civarında geçen araç var. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 135 binin üzerinde geçen araç var. Bir an gözümüzü kapatalım. Bu Ak Parti Dönemi'nde yapılmış olan üç işi sadece beş günlüğüne trafiğe kapatalım. İstanbul ne olur? Sadece İstanbul değil Türkiye felç olur. Avrupa bağlantısıdır o Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Biz oy tercihinden dolayı İstanbul'u cezalandırdık mı? Bazılarının yaptığı gibi. Biz asla cezalandırmadık. Bir eksik varsa onu kendimizde görüp daha iyisini yapma gayreti içerisinde bulunduk. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. O zaten bir İstanbul aşığı" şeklinde konuştu.

"HİZMET EDERKEN DE BİZ BİR AYRIM YAPMIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Tabii görev gereği bir tarafımız siyaset oldu. Siyasetin de beslendiği bir kanal var. Bu anlamda bizlerin beslendiği kanalları sizler diri tutmalısınız. Bayrampaşa'da özellikle hemşehrilerimizin olduğu yerde en yüksek oyu almamız lazım. Hizmet ederken de biz bir ayrım yapmıyoruz. Bugün bazı ihtiyaçlardan bahsedildi. Bende böyle dolaştığım her yerde diyorum ki bize öyle bir oy verin ki bu taleplerinizin hiçbirine hayır diyemeyelim. O zaman bu bir seçimdir. Bu işi hakkaniyetle yapma doğrultusunda olandan yana tercihimizi kullanalım. Biz gerçekten ülkemizin her noktasına hizmet etmeye çalışıyoruz. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayımız açıklanacak sonra ilçe belediyeleri açıklanacak. Bu bir ekip işidir. Birisinin bireysel iyi olması önemli değildir. Ben şimdi Abdulkadir Uraloğlu olarak allame-i cihan olsam, iyi bir ekibim olmasa çok bir şey yapamam. Bu tam bir ekip işidir. Biz de büyükşehirle birlikte merkezi yönetimle tam bir ekip olduğumuz halde hizmetlerimizi daha iyiye çıkaracağımızdan hepiniz emin olmalısınız. Onun için desteğinizi istiyorum" ifadelerini kullandı.