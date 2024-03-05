Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye\'nin gelecek projeksiyonunu planladıklarını açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi de yönetiyoruz. Misyonumuz Türkiye'nin gelecek projeksiyonu. Artık 2071'leri planlıyoruz, 2035'ler, 2053'ler değil sadece. Burada 2053 yılına kadar yapmayı planladığımız yatırımlar var. Ulaştırma, iletişim alanında yaklaşık 272 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Sakarya Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Uraloğlu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Uraloğlu, Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Araştırma Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katılarak sohbet ettiği gençlerin sorularını yanıtladı.

Programda konuşan Uraloğlu, Türkiye'den 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye gidilebildiğini söyledi.

Türkiye'nin bu anlamdaki konumuna işaret eden Uraloğlu, "Dünyada böyle başka bir lokasyon yok diyebilirim. Peki ne var bu 67 ülkede; Bu ülkelerde yaklaşık 40 trilyon dolarlık gayri safi hasıla var, yaklaşık 8,5 trilyon dolarlık yıllık ticaret hacmi var. Dolayısıyla bizim buna ulaşmamız demektir bu. Yine yaklaşık 1,5 milyon insan yaşıyor bu coğrafyada." diye konuştu.

Uraloğlu, ticaretin geçmişten bugüne hep doğu batı ekseninde geliştiğine işaret etti.

"Kuzey koridoruna baktığımız zaman Ukrayna savaşının olduğunu görüyoruz. Güney koridoruna baktığımız zaman Süveyş kanalındaki sıkıntılardan dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. Bu koridoru destekleyeceğiz ve inşallah yakın zamanda bunun yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu, ülkemizin, bölgemizin bu anlamdaki konumunu çok daha güçlendirecektir. Projeleri bitirme aşamasındayız." ifadelerini kullanan Uraloğlu, hem Irak hem Türkiye tarafında bunu yakından takip ettiklerini belirtti.

"Artık 2071'leri planlıyoruz"

Uraloğlu, "Lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi de yönetiyoruz. Misyonumuz Türkiye'nin gelecek projeksiyonu. Artık 2071'leri planlıyoruz, 2035'ler, 2053'ler değil sadece. Burada 2053 yılına kadar yapmayı planladığımız yatırımlar var. Ulaştırma, iletişim alanında yaklaşık 272 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, ülkeye kazandırılan yollar ve teknolojik köprülere ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale Köprüsü gibi bir projede yönetici ve mühendis olarak çalışmaktan gurur duyuyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bunlar dünyada enleri olan projeler. Yine Zigana Tüneli; Avrupa'nın en büyüğü 14,5 kilometre tünel. Yine Konya'daki viyadük, gerçekten bir mühendislik eseri. Yaklaşık 14 bin kilometrelik bir demir ağı yaptık. Öncelikle Sivas'tan Malatya'dan Elazığ'a, Elazığ'dan Diyarbakır'a birinci etapta hızlı demir yolunu getireceğiz. Irak'tan gelecek demir yolu hattı Şanlıurfa üzerinden devam edecek. İlerleyen zamanda yine Mardin'den Diyarbakır'a ayrı bir hızlı tren hattını projelendirerek önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Ankara ile İstanbul arasında bir projemiz var. 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a seyahat etme imkanımız olacak bu projeyle. 14 ilde Bakanlık olarak raylı sistemlere destek veriyoruz. Diyarbakır'da bir diğer ray projemizi Belediye Başkan adayımız projelendiriyor, projesi bitti onu inşallah önümüzdeki süreçte 1 Nisan'dan itibaren startını vererek Diyarbakır'ımıza kazandıracağız."

Uraloğlu gençlere, teknolojik gelişmelere ilişkin de bilgi verdi.

"Türksat 6A uydumuz bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz. Yine 5G teknolojisine geçiş sürecini yaşıyoruz, muhtemelen 2026'da bu teknolojiye geçmiş olacağız. Akıllı ulaşım sistemleri sizin merak duyduğunuz konular, onlarla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya devam ediyoruz." diyen Uraloğlu, bu gelişmelerin süreceğini ifade etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Kikizade ve gençler katıldı.