Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak-Van yolunda yapılan çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak-Van yolunda yapılan çalışmaları değerlendirdi

Uraloğlu, Şırnak-Van yolunun tamamlanmasıyla akaryakıt ve zamandan yıllık 4-4,5 milyar lira tasarruf sağlanacağını belirtti. Ayrıca, projenin tamamlanmasıyla karbon salımında 135 bin ton azalma olacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, ayrıca Şırnak'ın kalkınma yolundaki önemine değinerek, Irak'ın Basra kentinden Ovaköy'e kadar 1200 kilometrelik bir hattın inşa edileceğini söyledi.

25.07.2024 17:59
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Şırnak- Van yoluna ilişkin, "Burası Bestler-Dereler bölgesi. Stratejik ve güvenlik olarak da ayrı bir kıymeti var. 20-25 milyar liralık bir projeden söz diyoruz. Projeyi bitirdiğimizde akaryakıttan ve zamandan sağlanacak tasarruf yıllık yaklaşık 4-4,5 milyar lira seviyesinde olacak. Karbon salımında da yaklaşık 135 bin tonluk azalma sağlamış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Şırnak'taki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Uraloğlu, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle görüştü.

Daha sonra Şırnak-Van yolu şantiyesinde incelemede bulunan Uraloğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, halihazırda Şırnak'tan Van'a yaklaşık 351 kilometrelik bir güzergahtan gidildiğini, bu yol tamamlandığında bu mesafenin 167 kilometre kısalarak yaklaşık 184 kilometreye ineceğini, yüksek standartlı bir yola kavuşulacağını söyledi.

Projede birçok iyileştirmenin yapılacağını ifade eden Uraloğlu, burada seri tüneller ve viyadükler olacağını belirtti.

Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yol bitümlü sıcak karışım kaplamalı olacak. 7/24 ve 12 ay hizmet edebilir vaziyette olacak. Burası bölgemizin ve ilimizin çok yakından bildiği Bestler-Dereler bölgesi. Bu anlamda stratejik ve güvenlik olarak da ayrı bir kıymeti var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki arazi ve çalışma zorluklarını elbette biliyoruz ama her türlü ekip ve ekipmanımızı da iş başına getirdik. Burada kalan işlerin ihale edilmesiyle ilgili de bir süreç başlattık. İnşallah önümüzdeki ayın 21'inde kalan işlerin ihalesini de yaparak, yolumuza hızlıca devam edeceğiz. Bugünkü şartlarda 20-25 milyar liralık bir projeden söz diyoruz. Projeyi bitirdiğimizde gerek akaryakıttan gerek zamandan sağlanacak olan tasarruf yıllık yaklaşık 4-4,5 milyar lira seviyesinde olacak. Bu anlamda da çok kısa zamanda kendisini amorti edecek bir proje. Dolayısıyla standardı yükselttikçe karbon salımında da yaklaşık 135 bin tonluk azalım sağlamış olacağız. Bunun için çalışmaları Şırnak'taki yöneticilerimizle yakından takip edeceğiz. Burayı mümkün olan en kısa zamanda bitirerek trafiğe açmış olacağız."

"Bundan sonra Şırnak'ı kimse tutamayacak"

"Kalkınma Yolu Projesi"ne değinen Uraloğlu, Irak'ın Basra kentindeki Büyük Faw Limanı'nın inşa çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

İlk fazın gelecek yıl devreye gireceğini ifade eden Uraloğlu, diğer fazların da gelecek yıllarda devreye gireceği bilgisini paylaştı.

"Oradan ülkemize Şırnak ilimizin sınırları içerisinde bulunan Ovaköy'e kadar 1200 kilometrelik bir hattı konuşuyoruz. Demir yolu, otoyol, enerji ve iletim hatlarının olacağı… Burada Irak, BAE ve Katar'ın da olduğu 4'lü bir mutabakat imzaladık Cumhurbaşkanımızla Irak seyahatinde. Proje aşağı yukarı bitme aşamasında." diyen Uraloğlu, burada Türkiye'nin çok aktif rol alması için bu işin her noktasında olduklarını kaydetti.

Uraloğlu, çalışmaların iyi seviyede gittiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"İnşallah 2025 yılında ihale süreci başlatılarak yapım çalışmalarını başlatacağız. Peki bu bize ne sağlayacak? Faw Limanından çıkan bir yük Ovaköy'den ülkemize girecek. Gerek kara yolu gerek demir yolu… Ama birincil derecede demir yolu olacak şekilde düşünüyoruz ağırlıklı yükün taşınacağı. Buradan da Nusaybin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Konya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bir demir yolu geçişi yapacağız. Oradan da Kapıkule'ye. Yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik bir hattı konuşuyoruz ülkemiz sınırları içerisinde. 727 kilometresinin yapım çalışması veya planlaması devam ediyor. Diğer kesimler bitmiş durumda. Çin'den giden gemiler Londra'ya yaklaşık 35 günde ulaşıyor. Malum Gazze'deki katliamdan dolayı Süveyş Kanalı ve boğazdaki Kızıldeniz'deki problemlerden dolayı Ümit Burnu dolaşılıyor. O da 45 gün. 'Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günde bunu sağlamış, ülkemiz ticaretine bir katkı sağlamış olacağız. Hem de güvenlik ve stratejik olarak ciddi bir kazanım sağlanacak. Ülkemizde bu güzergah üzerinde 5 lojistik merkez yapacağız. Birisi de Ovaköy'de olacak. Dolayısıyla bundan sonra Şırnak'ı kimse tutamayacak.

Gazetecilerin Şırnak-Van yolundaki çalışmalarla ilgili sorusu üzerine Uraloğlu, sürecin 2013'te başladığını ancak istenilen seviyede ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Uraloğlu, şöyle dedi:

"Hiçbir mazeret yapılmış olan işin yerini tutmaz. O anlamdaki haklı eleştirilerin biz de gerekçelerini sorguluyoruz. Ona göre sonucunu görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki ayın 21'inde kalan işlerimizin de ihalesini yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz 2028. Hedefimiz ve gayretimiz bitirmektir. Bütün ekibimizle, siyasetçilerimiz ve ilimizin yöneticileriyle bunu inşallah takip edeceğiz."

Bakan Uraloğlu'na Şırnak-Van yolu şantiyesindeki incelemelerinde Vali Cevdet Atay, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak-Van yolunda yapılan çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

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