Ülke Genelinde Orman Yangınlarına Müdahale Sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son iki günde çıkan 111 yangından 106'sının kontrol altına alındığını, devam eden 5 orman yangınına ise kara ve hava unsurlarının yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde son iki günde çıkan yangınlar hakkında bilgi verildi.

Paylaşımda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, nem oranının düşmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığına işaret edildi.

27 ve 28 Haziran itibarıyla ülke genelinde 49'u orman, 62'si ziraat yangını olmak üzere 111 yangının meydana geldiği belirtilen paylaşımda, bu yangınların 106'sının hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı, halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Paylaşımda, müdahaleye devam edilen yangınların Sakarya- Bilecik, Manisa Akhisar, Balıkesir Havran, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve iş makinesi, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."