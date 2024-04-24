Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı - Son Dakika
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Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı

Kars'ta bulunan Ulu Cami, 1915 yılında Ermeniler tarafından 'anlaşma yapacağız' bahanesiyle toplanan 285 Türk'ün diri diri yakıldığı bir olaya tanıklık etmiştir. Cami duvarlarında hala kan ve yağ izleri bulunmaktadır. Ulu Cami Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, camideki izlerin tarihini öğrenmek ve hatırlamak için önemli olduğunu belirtmiştir.

24.04.2024 19:11
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Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı

KARS - Ermeniler Kars'ta, 1915 yılında Ulu Cami'ye, 'anlaşma yapacağız' diyerek topladıkları Türkleri diri diri ateşe vererek yaktı. Yanan Türklerin kan ve yağlarının izleri cami duvarlarında duruyor.

Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan ve 17'inci yüzyılda Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde yaptırılan Ulu Cami, Ermeni mezaliminin canlı izlerini taşıyor.

"Müslümanları diri diri yaktılar"

Ermenilerin insanları diri diri yaktığını ifade Ulu Cami Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, "Her yıl biliyorsunuz 1915 yılında Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun Ermeni katliamlarıyla ilgili söylentiler yapılıyor. Kars, özellikle çevresinde bir çok katliamın yapıldığı bir şehir, Buna Erzurum ve Van'ı da katabiliriz. Ulu Cami gerçekten Kars'ta çok acı dramların yaşandığı bir cami, 1915 Nisan ayında Kars'ın ileri gelenlerini 'toplantı yapacağız' diyerek Ulu Cami de toplayıp, diri diri yakılmasına şahitlik yapmış bir camidir" dedi.

Yıldırım, "Ulu Cami de 2 taşımızı çerçeve içerisinde aldık. Yandıktan sonra üzerinde insanların yağ izlerinin bulunduğu cam içerisine aldığımız 1 çerçeve mevcuttur. Herkesin burayı görmesinde fayda var. Tarihini öğrenmesinde fayda var. Biliyorsunuz tarihine sahip çıkmayan milletler yok olup gitmiştir. İşte canlı tarih" diye konuştu.

Nisan 1915'te Ulu Cami'de Ermeniler, şehrin ileri gelenlerinden 285 kişiyi, 'anlaşma yapacağız' vaadiyle kandırıp camiye toplayarak ateşe verdi.

Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise halen korunuyor. Yakılan insanların kan ve yağ izlerinin bulunduğu duvarın orijinal 2 taşı çerçeve içinde tutuluyor.

Ulu Cami duvarlarında bulunan ve Ermeniler tarafından yakılan Türklerin 'kan ve yağ' izleri çerçeveye alınarak muhafaza ediliyor. Ulu Cami önünde bulunan kitabede ise Ermeni mezaliminin fotoğrafları yer alıyor.

Kaynak: İHA

Cami, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı - Son Dakika

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