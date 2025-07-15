Ulu Cami'deki 140 Yıllık Kurmalı Saat İlgi Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ulu Cami'deki 140 Yıllık Kurmalı Saat İlgi Çekiyor

Ulu Cami\'deki 140 Yıllık Kurmalı Saat İlgi Çekiyor
15.07.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası'ndaki Ulu Cami'deki 140 yıllık saat, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afyonkarahisar'daki Ulu Cami'nin nadide eserlerinden 140 yıllık kurmalı saat ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Caminin müezzin kayyımı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine, Ulu Cami'nin yapıldığı alanın o dönemde yangında hasar gören arasta (çarşı) olduğunu söyledi.

Arastada bulunan 40 dükkanın sahipleri anısına Ulu Cami'ye de 40 direk sütun dikildiğini aktaran Yıldırım, "Sütunların başlıkları birbirine benzemez. Kündekari süslemeler yapılmıştır. Geçmeli sistem ve hiçbir metal çivi kullanılmamıştır. 2023'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren camimiz, hipostil camiler grubunda tescillendi. Bu süreçte camimizdeki ziyaretçi sayısı da iki kat arttı. Şu anda dünyanın farklı ülkelerinden turistler camimizi görmeye geliyor." diye konuştu.

"Saatimiz orijinal bir şekilde 140 yıldır çalışıyor"

Yıldırım, Ulu Cami'yi yaz aylarında yerli ve yabancı günlük yaklaşık 1000 kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Camideki 2. Abdülhamit Han'ın hediyesi kurmalı saatin ziyaretçilerin dikkatini çektiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Saatin dış korumasının marangoz işçiliğini de Abdülhamit Han'ın kendisinin yaptığını bilmekteyiz. İçerisindeki kurmalı saatin üzerinde Rum usta A. Anghelidakis'in ismi yazıyor. Bu ustamız daha önce bir dönem Afyonkarahisar'da ikamet ediyor. Daha sonra İzmir'e göç ediyor. Saatin alt kısmında da Smyrna yazıyor. İzmir'de yapılan bu saatin büyük kadranı perde ve çiçek motifleriyle süslenmiştir. Ustamız Hristiyan olmasına rağmen perde motiflerinde kırmızı renk ve ay yıldız motifleri kullanmıştır. Arka tarafında da beşer kilogramlık iki demir topuz var. Saatimiz orijinal bir şekilde 140 yıldır çalışıyor."

Yıldırım, saatin özel bir hediye olduğunu, arıza yaptığında kentte yaşayan bir ustanın tamiratını yapabildiğini kaydetti.

-"İnsanlar, saatin bu kadar yıl çalışmasına şaşırıyorlar"

Cami Dernek Başkanı Hasan Çınar da saatin üzerine titrediklerini, kimsenin dokunmasına izin vermediklerini söyledi.

Saatin mekanik sistemli olduğuna dikkat çeken Çınar, "Cami cemaati ve ziyaretçiler saatin çalışmasına hayran kalıyor. Saatin üzerindeki rakamlar da farklı. İnsanlar, saatin bu kadar yıl çalışmasına şaşırıyor. Ustamıza her yıl bakımını yaptırıyoruz. Ben de ayarı bozulduğu zaman yapıyorum. Gerektiği zaman da kuruyorum. Dokunmamak şartıyla camimizdeki saatimizi herkes görebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Turizm, Güncel, Kültür, Sanat, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulu Cami'deki 140 Yıllık Kurmalı Saat İlgi Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Tuvana Türkay’dan İtalya sokaklarında cesur kombin Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
Beşiktaş’tan Jadon Sancho açıklaması Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Diego Carlos’un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
Iğdır’da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı Iğdır'da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!

10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
17:06
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran “Rojava“ iddiası DEM Parti’den açıklama geldi
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi
16:50
İngiltere’de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
İngiltere'de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
16:49
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
16:44
Yusuf Yazıcı’ya iki sürpriz talip
Yusuf Yazıcı'ya iki sürpriz talip
16:43
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler
16:37
Isparta’da tartışma kanlı bitti Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
Isparta'da tartışma kanlı bitti! Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
16:36
Beşiktaş, Chamberlain’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
16:30
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya’dan ceza yedi
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya'dan ceza yedi
16:23
Trabzonspor transferde büyük oynuyor Yeni hedef Atletico Madrid’in yıldızı
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı
16:07
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 12:23:26. #7.11#
SON DAKİKA: Ulu Cami'deki 140 Yıllık Kurmalı Saat İlgi Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.