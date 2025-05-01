Uluabat Gölü\'nde Kaçak Avcılığa Cezalar

BURSA'da Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan 30 kişiye 427 bin TL ceza kesildi.

'Usulsüz Su Ürünleri ve Kara Avcılığı ile Mücadele' faaliyetleri kapsamında Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'nde denetim gerçekleştirildi. '1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında kuş popülasyonu ile balık çeşitliliğini korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla 1 Ocak- 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı yapan 30 kişiye toplam 427 bin 365 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 2 bin 860 metre ağ, 870 kilogram canlı/cansız balık, 2 av tüfeği ile 46 adet canlı/cansız av hayvanına el konuldu.

510 KİLO BALIK GÖLE BIRAKILDI

Canlı olarak ele geçen toplam 510 kilogram turna ve sazan balığı Uluabat Gölü'ne bırakılırken, 360 kilogram cansız balık ile 46 canlı/cansız av hayvanı ise Nilüfer İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.