Bursa'da simge haline gelen leylek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
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Bursa'da simge haline gelen leylek yavrusu tedaviye alındı

Bursa\'da simge haline gelen leylek yavrusu tedaviye alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi 'Yaren' leyleğin bir yavrusu tedaviye alındı. Yaren'in 4 yavrusundan ikisi öldü, biri ise tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde enfeksiyon nedeniyle tedavi göreceği öğrenilen yavru leyleğin durumu yakından takip ediliyor.

31.05.2024 15:05
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leyleğin iki yavrusundan biri tedaviye alındı.

Balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a 13'üncü yılında da gelen Yaren'in 4 yavrusu oldu.

"Yaren" ile "Nazlı" leyleğin yavrulardan ikisi, yumurtadan çıktıktan sonraki günlerde öldü. Diğer yavrulardan biri, yuvada bitkin düştüğünün fark edilmesi üzerine Karacabey Belediyesi ekiplerince yuvadan alınarak tedavisine başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine götürülen yavru leyleğin bir süre enfeksiyon nedeniyle tedavi göreceği öğrenildi.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'da takip edilen tüm leylek yuvalarında bazı sorunlar yaşandığını bildirdi.

Bazı ülkelerde leyleklerin yumurtadan çıkar çıkmaz öldüğünü aktaran Tüydeş, "Yavrulara yetişemeyen ebeveynler yuvayı terk etti veya bazı yavruları yuvadan atmak zorunda kaldı. Bir yuvada, aynı anda 4 yavru ani yağmurdan dolayı öldü. Bu olayları iklim değişikliğinin etkilerine bağlıyorum. Ani ısınan ve soğuyan hava, orantısız yağışlar, onları zor duruma sokuyor. " ifadesini kullandı.

"Yaren" ile eşinin geçmişte 6 yavru büyüttüğünü aktaran Tüydeş, tedaviye alınan yavrunun durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Veterinerlerle görüştüğünü kaydeden Tüydeş, "Yavru leyleğimiz düne göre biraz daha iyi ama bu kritik durumu atlattığı anlamına gelmiyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da simge haline gelen leylek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

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