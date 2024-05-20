Uludağ\'da 19 Mayıs doğa yürüyüşü düzenlendi

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutlamak için Uludağ'a doğa yürüyüşü düzenlendi.

19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne Osmangazi'de yaşayan ve dağcılık lisansı olan vatandaşlar ile Osmangazi Belediyesi Doğa Sporları Akademisi sporcuları katıldı. Yaklaşık 58 kişinin katıldığı yürüyüş, Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nden başlayarak Uludağ küçük zirvede sonlandı.

Dağcılar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 7 kilometrelik parkuru tamamlayarak, 19 Mayıs'ı zirvede kutladı.

Osmangazi Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, 19 Mayıs'ta anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Böyle güzel bir etkinlikte bu tırmanışı yapmak yorgunluktan ziyade bize keyif veriyor. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı güzel tırmanış gerçekleştirerek Uludağ zirvede kutladık" dedi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban da "Atatürk'ün gençliğe armağanı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı güzel bir etkinlikle kutladık. Hepsi lisanslı dağcı olan 58 kişi ile birlikte küçük zirveye kadar 8 saat süren bir tırmanış gerçekleştirdik. Zirvede bayrak açarak bayramı coşkuyla kutladık" diye konuştu.