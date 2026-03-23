Uludağ'da İlk Kadın JAK Personeli
Uludağ'da İlk Kadın JAK Personeli

23.03.2026 11:10
Uludağ'daki Jandarma Arama Kurtarma timine ilk kez kadın astsubay Eda Bayram Tanç katıldı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da asayiş ve huzuru sağlamak için aktif görev alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerine bu yıl ilk kez bir kadın personel dahil oldu. 'Beyaz cennet'te 7/24 esasına göre görev yapan JAK timinde görevli Astsubay Üstçavuş Eda Bayram Tanç, erkek meslektaşlarıyla birlikte zorlu doğa koşullarında hayat kurtarmak için mücadele veriyor.

Türkiye'nin 20 otel, 7 misafirhane ve 8 bin 500 yatak kapasitesiyle ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, tatilcilerin güvenliği jandarmaya emanet. Tatilcilerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, asayiş ve huzuru sağlamak için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri de aktif görev alıyor. 1998 yılından bu yana Uludağ'da görev yapan JAK timlerine bu yıl ilk kez bir kadın personel dahil oldu. Kaybolma, mahsur kalma ve yaralanma gibi olaylara kısa sürede müdahale etmek için 7/24 nöbet tutan JAK timinin tek kadın personeli Astsubay Üstçavuş Eda Bayram Tanç, erkek meslektaşlarıyla birlikte zorlu görevler için teyakkuz halinde.

ZORLU DOĞA KOŞULLARINI MAHARETİYLE AŞIYOR

Sis, tipi ve sıfırın altında 10 dereceyi aşan olumsuz hava koşulları ile 2 bin rakıma ulaşan engebeli ve sarp arazide kar motoru ve UTV gibi arazi araçlarını kullanan Eda Astsubay, Oteller Bölgesi'ndeki JAK noktasına gelen ihbar üzerine harekete geçiyor. Kimi zaman pistten çıkan, kimi zaman düşerek yaralanan bir kayakçının, kimi zaman da ormanda yönünü kaybedip mahsur kalan bir tatilcinin imdadına yetişiyor. Timiyle birlikte kısa sürede belirlenen koordinata ulaşan Astsubay Üstçavuş Eda Bayram Tanç, olay yerinde ilk kontrollerini ve müdahalesini yaptığı tatilciyi, sağ salim sevdiklerine ulaştırıyor.

'BİR İNSANIN HAYATINA UMUT OLABİLMEK EN BÜYÜK MOTİVASYONUM'

Yoğun bir eğitim sürecinden geçerek zorlu görevlere hazırlandıklarını söyleyen Astsubay Üstçavuş Tanç, en büyük motivasyon kaynağının ise hayatlarına dokunduğu insanlar olduğunu belirterek, "Jandarma teşkilatına 2018 yılında katıldım. Yaklaşık 6 yıldır JAK timinde aktif görev yapıyorum. Tamamen kendi isteğimle geldim. Doğa şartlarında çalışmayı, insan hayatına doğrudan dokunmayı, zorlu koşullarda görev yapmayı istedim. Bir insanın hayatına umut olabilmek bu mesleğin en büyük motivasyonuö diye konuştu.

'KADIN OLMAK BU GÖREVİ YAPMAYA ENGEL DEĞİL'

Kadınların sadece masa başında değil, sahanın olumsuz ve zorlu şartlarında da aktif olarak görev alabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan Eda astsubay, kadın olmanın sabır, dikkat ve dayanıklılık gibi avantajlarını da görevine yansıtıyor. Tatilcilerin karşılarında kadın bir JAK personeli gördüğünde önce şaşırdığını sonra ise gönül rahatlığıyla kendilerini ve sevdiklerini emanet ettiklerini söyleyen Astsubay Üstçavuş Eda Bayram Tanç'ın en büyük destekçisi ise eşi ve ailesi. Mesleğinin mesai kavramı olmadığına dikkat çeken Astsubay Üstçavuş Tanç, "Görevimiz zaman zaman yoğun ve fedakarlık gerektiriyor. Ancak planlı ve disiplinli çalışmayla hem görevimizi hem aile hayatımızı dengeleyebiliyoruz. Aile desteği bu noktada çok önemli. Kadın olmak bu görevi yapmaya engel değil; aksine sabır, dikkat ve dayanıklılık gibi özellikler avantaj sağlayabiliyorö ifadelerini kullandı.

'HAVA ŞARTLARINA UYGUN KORUYUCU DONANIM, HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Arazi becerisi noktasında erkek meslektaşlarından farkı olmayan Astsubay Üstçavuş Eda Bayram Tanç, olası kaybolma veya benzer olaylara müdahaleye giderken, tüm ekipmanları kullanabiliyor. Düzenli, disiplinli ve yoğun eğitimle, zorlu arazi ve hava koşullarının üstesinden geldiklerini vurgulayan Astsubay Üstçavuş Tanç, "Olayın durumuna göre kar motoru, paletli araçlar ve arazi araçları kullanıyoruz. Ayrıca GPS cihazları, çiğ arama cihazları, ilk yardım ekipmanları ve sedyeler standart ekipmanlarımız arasında. Hava şartlarına uygun teknik kıyafet ve koruyucu donanım da hayati önem taşıyorö dedi.

Kaynak: DHA

