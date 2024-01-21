Uludağ\'da Sömestir Tatili Yoğunluğu

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TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Otellere gelen tatilciler ile günübirlikçiler, yoğun sise rağmen gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşadı. Uludağ'da otel fiyatları, 3 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan, kayakseverlerin, 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, sömestir tatilinin başlamasıyla hareketlilik yaşandı. Kar kalınlığının 37 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'a gelip otellere yerleşen tatilciler ile günübirlikçiler, gün boyu yoğun sis olmasına rağmen kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Uludağ'daki bir otelin müdürü Süleyman Güngör, 'Yılbaşında hayal kırıklığı yaşandı. Sömestir ise hareketli başladı. Rezervasyonlarda hareketlilik var. Karne tatili ile birlikte insanlar Uludağ'a gelmeye başladı. Rezervasyonlarımız böylelikle artışta. Uludağ'da, işletmelerdeki konsepte, hizmete göre 3 bin liradan 15 bin liraya, 15 bin liradan 45 bin liraya kadar odalar bulunmaktadır dedi.

GÜNÜBİRLİKCİLERDE ULUDAĞ'A İLGİ GÖSTERİYOR

İstanbul'dan günübirlik tatile gelen Can Güneş, Pistler şahane. Sis var ama çok keyifli. Planımız pistlerin açılması. Sonrasında merkeze inip, iskender yedikten sonra döneceğiz diye konuştu.

İstanbul'dan oturan ve ilk kez Uludağ'a geldiklerini söyleyen Çağla Zehir de Sis çok yoğun. Zirveye çıktıktan sonra yoğun olsa da aşağıya inerken sis dağılıyor. Çok keyifliö ifadelerini kullandı.

Antalya'dan kayak yapmaya gelen Muammer Kalender ise Uludağ'ı çok sevdiğini söyledi. Uludağ'daki güzelliği herkesin görmesi gerektiğini belirten Kalender, Sömestir tatilinde olmaktan mutluyuz dedi.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Toplam 17 otel ve tesisin bulunduğu 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da, olası kaybolma ve kayak kazalarına karşı önlem alan jandarma ekipleri, pistlerdeki denetimlerini gün boyu sürdürüyor. Ekipler, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların, oteller bölgesine çıkışı ve Uludağ'dan inişine izin vermiyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, hava sıcaklığının gün içinde 4 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, gece kar yağışı beklendiğini duyurdu.