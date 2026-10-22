Uludağ'da sonbahar renkleri yüksek rakımlarda yerini karın beyazına bırakıyor - Son Dakika
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Uludağ'da sonbahar renkleri yüksek rakımlarda yerini karın beyazına bırakıyor

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Uludağ'da sarı, turuncu ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlar, zirveye yağan karla seyirlik bir manzara oluşturdu. Alçak kesimlerde sonbahar renkleri görülürken yüksek rakımlarda karın beyazına geçen ziyaretçiler, dronla görüntülenen bu manzarada sonbahardan kışa yolculuk ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sonbaharın renkleri hakim oldu.

Uludağ'da sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlar, zirveye yağan karla seyirlik manzaralar oluşturdu.

Kent merkezinden Uludağ'a çıkmak için araçlarıyla virajlı yolları tırmanan ziyaretçiler, adeta sonbahardan kış mevsimine yolculuk ediyor.

Alçak kesimlerdeki sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara sahip sonbahar renkleri, yüksek rakımlarda yerini karın beyazına bırakıyor.

Sonbahar renkleriyle beyaz örtünün buluştuğu Uludağ, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
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